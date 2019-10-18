Как защитить уникальное месторождение подземных вод Кокжиде, рассказали экологи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Экологи Актобе выработали рекомендации по защите уникального месторождения подземных вод Кокжиде от загрязнения продуктами нефтедобычи. Об этом сообщил сегодня на публичных слушаниях руководитель департамента экологии области Жаксыгали Иманкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно месторождение подземных вод Кокжиде находится в Темирском районе Актюбинской области, по запасам оно способно обеспечить водой город Актобе и еще несколько малых городов. Однако вблизи месторождения ведутся работы по разведке и нефтедобыче и законсервированные скважины являются источниками загрязнения.

«Разведка и добыча ведется вблизи месторождения Кокжиде. С момента проведения буровых работ со стороны мониторинг не проводился, с 2008 года Казахстанским агентством прикладной экологии начаты работы по мониторингу. Было выявлено, что основным источником загрязнения являются законсервированные нефтяные скважины. Были приняты меры по их устранению», - говорит Ж.Иманкулов.

Экологи выработали рекомендации, которые направили в министерство. В частности, они рекомендуют разработать единые правила по разведке и добыче нефти в районе Кокжиде, определить единого оператора по проведению разведки Кокжиде, проводить мероприятия по определению подземных вод.

«Мы ставим вопрос доизучения, доразведки Кокжиде. За 30 лет с момента последней разведки контуры месторождения могли измениться, потому что может мигрировать. Поэтому этот вопрос нужно все время поднимать и решать всем миром», - говорит Ж.Иманкулов.