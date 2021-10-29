Как защититься пожилым от коронавируса - рекомендации врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –Пожилые люди - самая уязвимая группа для коронавирусной инфекции. Как защитить людей преклонного возраста от этого заболевания, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал врач, терапевт городской поликлиники №36 Сабыржан Жарымхан.

По словам врача, по наблюдениям ученых с возрастом риск заражения остается одинаковым, но риск развития тяжелой формы коронавируса увеличивается многократно.

«По классификации ВОЗ старшие возрастные группы делятся на а пожилой возраст - 60 - 74 года, старческий возраст - 75 - 90 лет, долгожители - старше 90 лет. У этих групп риск развития осложнений и смерти в результате коронавируса значительно выше, чем у людей молодого и среднего возраста. Смертность у лиц 80 лет и старше достигает 15%, а у людей моложе 50 лет - менее 0,5%. После перенесенного коронавируса у пациентов наблюдаются осложнения, связанные с тромбообразованием, снижением когнитивной функции, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При этом выраженные симптомы у них могут сохраняться дольше 3 месяцев, до 8-9 месяцев»,- рассказал Сабыржан Жарымхан.

Как отметил врач, уязвимость иммунной системы приводит к потере от коронавирусной инфекции со смертностью от сосудистых хронических заболеваний, сахарного диабета, болезни легких, онкологических и сердечно-сосудистых, заболеваний, синдрома старческой астении.

«Все знают, что нашими основными инструментами при борьбе с коронавирусом остаются вакцина и соблюдение профилактических мер. Пожилые люди лучше переносят вакцинацию, чем другие пациенты. У них реже возникают температурная реакция, жалобы на слабость и так далее. И если после вакцинирования пожилые люди все-таки заболеют, то фактически не бывает тяжелого состояния»,- отметил он.

Кроме того, для профилактики заболевания среди пожилых людей врач дал ряд важных рекомендаций.

«Нам надо побольше информировать наших родителей, пожилых людей и, конечно, помогать в соблюдении основных мер профилактики. Необходимо воздерживаться от выхода на улицу, посещения общественных мест и использования общественного транспорта без крайней необходимости. Воздержаться от визитов к родственникам и друзьям, и, наоборот, - визитов родственников и друзей к пожилому человеку. Воздержаться от выхода на улицу или нахождения в общественном месте, нужно соблюдать дистанцию не менее одного метра от других людей.

Продолжать в домашних условиях физические упражнения, направленные на укрепление мышечной силы, выносливости и равновесия, регулярно контактировать с лечащим врачом, соблюдать рекомендации, вовремя принимать базовые препараты. При появлении таких симптомов как температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, нужно вызывать врача на дом, не надо идти в поликлинику на прием к врачу.

В организациях, в коллективах, которых работают люди пожилого возраста, рекомендуется перевести сотрудников пожилого возраста на удаленную работу. В медицинских организациях, оказывающих помощь пациентам пожилого и старческого возраста, в домах престарелых следует неукоснительно соблюдать противоэпидемические и санитарные меры. Родственникам пожилых людей необходимо как можно чаще общаться с ними по телефону, Интернету, с использованием современных возможностей, обеспечить продолжение надлежащего лечения хронических неинфекционных заболеваний и гериатрических синдромов у пациентов пожилого и старческого возраста»,- подытожил спикер.