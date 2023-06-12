Как защититься от жары

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во время летней жары для человека могут быть опасными тепловой удар и тепловое истощение. Также в зоне риска в летний период находятся определенные категории людей, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с другими хроническими болезнями, пожилые, младенцы. Но даже у вполне здоровых людей в жаркий период могут возникнуть проблемы со здоровьем – участиться пульс, появиться одышка, ощущение нехватки воздуха из-за испарения от асфальта, выхлопных газов и смога, головокружения, сдавленность в груди. Все это результат повышенной нагрузки на сердце в жаркие летние дни. Как избежать тяжелых последствий и быстро распознать опасные состояния, рассказали специалисты Министерства здравоохранения РК корреспонденту МИА «Казинформ».

ТЕПЛОВОЙ УДАР

Обычно, когда температура тела повышается, организм охлаждает себя посредством потовыделения, и не позволяет температуре тела повыситься. Вместе с тем, в жаркую погоду и при высокой влажности воздуха, пот не испаряется быстро, и организм не способен охладить себя. В этом случае может произойти тепловой удар – самое опасное для здоровья последствие воздействия жары на организм.

Тепловой удар происходит, когда организм не способен охладить себя в жаркую погоду: потовыделение неэффективно и температура тела быстро подскакивает, достигая иногда 41С градусов и больше в течение 15 минут. Это может вызвать тяжелые последствия для нервной системы и проявиться затемнением, спутанностью сознания или судорогами, а также нарушением работы других жизненно важных органов. Если человеку, пострадавшему от теплового удара, немедленно не будет предоставлена помощь, это может привести к смерти или к постоянной инвалидности.

Риск пострадать от теплового удара повышен у пожилых людей, у младенцев и детей с рождения до 4 лет, у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса, хронических болезней, принимающих определенные лекарства, а также в случае острой болезни или в случае недостатка жидкости в организме (обезвоживания).

Как распознать тепловой удар?

Симптомы теплового удара: температура тела свыше 39,5С градусов, покрасневшая, горячая и сухая кожа (без пота), учащенный пульс, сильные головные боли, включая чувство «биений сердца» в голове, головокружение, тошнота, затемнение сознания и спутанность сознания.

Что делать при подозрении на тепловой удар?

Быстро доставить пострадавшего в больницу. До прибытия помощи необходимо расположить пострадавшего в прохладном или затененном месте и охладить его, например, при помощи мокрых полотенец.

ТЕПЛОВОЕ ИСТОЩЕНИЕ

Тепловое истощение менее опасное, чем тепловой удар. Это последствие пребывания на жаре, которое может случиться в течение нескольких дней, если человек не пьет достаточно жидкости.

Риск пострадать от теплового истощения выше у пожилых людей, у людей с повышенным кровяным давлением и после физической нагрузки в жарком месте.

Симптомы теплового истощения: обильное потовыделение, бледность, боли в мышцах, усталость, слабость, головокружение, головные боли, тошнота или рвота и склонность к потере сознания. Кожа, обычно, в этом случае, холодная и влажная, пульс учащенный и слабый, дыхание быстрое и поверхностное. Температура может быть нормальной. Если пострадавшему не будет предоставлена помощь, его состояние может ухудшиться, и может случиться тепловой удар.

Что необходимо делать в случае теплового истощения? Отдыхать в прохладном месте, снять давящую одежду, охладить организм, например, при помощи мокрых полотенец, охладить помещение или перейти в помещение, в котором работает кондиционер. Также рекомендуется пить воду или иные прохладительные напитки маленькими глотками. В случае ухудшения состояния пострадавшего, например, в случае рвоты, затемнения сознания или спутанности сознания, необходимо немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

КТО НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ РИСКА

Исследования показывают, что взрослые старше 65 лет, люди с сердечно-легочными и другими хроническими заболеваниями, а также очень маленькие дети особенно уязвимы к воздействию жары с врожденными пороками сердца, независимо от уровня дохода или географического региона.

Наиболее уязвимы в летнее время люди, страдающие избыточным весом, с низким артериальным давлением или больные с повышенной функцией щитовидной железы. Основными причинами смертельных исходов в жаркие дни могут быть ишемическая болезнь сердца, диабет, заболевания органов дыхания, несчастные случаи (утопление), а причинами госпитализации – заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, почек, нервной системы, эпилепсия.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЖАРЫ

Во время летней жары врачи не рекомендуют долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Необходимо регулярно принимать жидкость. Утолять жажду предпочтительнее прохладными, но не холодными, напитками. В том числе водой (лучше минеральной), чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5 – 3 литров в день. В жару объем ежедневно употребляемой жидкости надо увеличить примерно в три раза. Когда человек пьет часто и понемногу, снижается риск сгущения крови и, следовательно, теплового удара. Постепенное возмещение потерянной в жару жидкости дает гораздо более ощутимый профилактический эффект и благотворно влияет на организм. Основной объем, до двух литров жидкости в разном виде, лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Следует обратить внимание на то, чтобы вода не была холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и острыми респираторными заболеваниями.

Если врач велел вам ограничить количество питья по медицинским показаниям, необходимо проконсультироваться с ним, что делать в особенно жаркие дни.

Кроме того, нужно контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей: хлопок, лен, шелк, а также как можно чаще принимать водные процедуры.

В дни с повышенной температурой воздуха (выше 28 С) не выходить на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности – с 11 до 17 часов. В жаркую погоду необходимо исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошки.

Старайтесь не выходить на улицу в жару. Лучше всего выходить из дома только рано утром и в вечерние часы.

Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление.

Во время сильной жары у людей увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов. Особенно вредны для здоровья резкие температурные скачки. Первое время работе сердца помогают резервные силы организма, но они не безграничны. Поэтому сердечно-сосудистую систему необходимо в этот период поддержать.

Для того чтобы снизить нагрузку на сердце в жаркое время года, желательно исключить из рациона питания жирную и тяжелую пищу, уменьшить потребление соли и соленых продуктов. Употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей. Рекомендуется отдавать предпочтение нежирной морской рыбе, использовать исключительно растительные масла – масло грецкого ореха, масло зародышей пшеницы, масло миндального ореха, тыквенное масло.

Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови. При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы, их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему. В жаркую погоду важно уметь отличать перегревание от гипогликемии. При перегревании могут возникнуть помутнение сознания, обморок, судороги. Это же иногда бывает и при гипогликемии. В таких ситуациях больному диабетом необходимо провести определение уровня сахара крови.

В жару также снижается аппетит, из-за чего пациент с сахарным диабетом может пропустить прием пищи или съесть значительно меньше. Это может стать причиной гипогликемической реакции, особенно на фоне лечения инсулином или препаратами сульфонилмочевины. Рекомендуется, выпивать 2-3 литра жидкости в течение дня, чаще контролировать сахар крови и артериальное давление, не забывать принимать рекомендуемые лекарственные препараты. В наиболее жаркие часы следует воздержаться от физической активности, а на улице носить головной убор и не ходить без обуви по горячей поверхности, например, по песку или асфальту.

Также нельзя оставлять инсулин в жарком помещении и на солнце, а при транспортировке стоит использовать специальную сумку-контейнер. В случае ухудшения состояния пациента, необходимо обратиться к врачу.

Людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам кожи. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты.

Страдающим сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жаркое время суток.

«Используя эти простейшие меры профилактики, можно легче перенести жаркие знойные дни и избежать ухудшения состояния здоровья. Кардиологи советуют избегать летом употребление алкоголя, особенно это касается тяжелых алкогольных напитков», - говорится в ответе Министерства здравоохранения на официальный запрос МИА «Казинформ».

Для людей с дыхательными заболеваниями имеется ряд правил поведения в жаркий период. В помещении с кондиционером не устанавливать температуру ниже +23, +25С. Резкий перепад температуры при выходе на улицу намного вреднее постоянной летней жары. Если приходится проводить много времени в кондиционируемом помещении, постарайтесь расположиться так, чтобы поток холодного воздуха не дул прямо на человека. Обычно в кондиционерах обитает масса бактерий, и их воздействие вместе с холодным воздухом приводят к обострению или развитию хронических бронхитов.

КАК СПАСТИСЬ В КВАРТИРЕ

Лучшая защита от отрицательных последствий пребывания на солнце – предотвращение этих последствий. Необходимо следить за прогнозами погоды и подготавливаться согласно им.

В часы, когда жара достигает своего пика, рекомендуется находиться там, где работает кондиционер. Если в доме не установлен кондиционер, рекомендуется находиться несколько часов в общественных местах, где работает кондиционер, и как можно меньше находиться на жаре.

Лучший способ охладить квартиру – использовать кондиционер. Нет необходимости включать кондиционер 24 часа в сутки, но важно его включать в часы, когда жара достигает пика.

Вентиляторы могут помочь от жары, но когда температура воздуха превышает 35С градусов, вентиляторы не могут охладить организм или защитить от опасности для вашего здоровья.

В жаркие часы рекомендуется опускать жалюзи или завешивать шторы, чтобы сократить проникание солнечных лучей, но необходимо проветривать помещение. Опущенные жалюзи могут сократить проникание жары в квартиру примерно на 80%.

Купание в прохладной воде в душе или в ванне помогает охладить организм.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ И МЛАДЕНЦАМ

Если пожилой человек живет один, в дни, когда случаются тепловые волны, следует навещать его, по меньшей мере, один раз в день, и обращать внимание на то, что у него не развиваются признаки теплового истощения или теплового удара.

Особое внимание в жару нужно уделить детям. Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Не оставляйте ни в коем случае даже ненадолго детей в закрытом транспорте одних, высокая температура может спровоцировать тепловой удар.

Симптомы перегрева ребенка – покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. При потере сознания незамедлительно вызвать скорую помощь.