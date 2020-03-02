Как защититься от коронавируса, рассказал глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меры по профилактике коронавирусной инфекции озвучил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня коронавирусной инфекции в Казахстане нет. Я еще раз заявляю, поэтому меры по профилактике рекомендуем как при обычной вирусной инфекции. Это следить за своим здоровьем, тщательно соблюдать личную гигиену, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем. Регулярная гигиена, обработка лица и рук – самый лучший способ. Избегать контактов с больными, температурящими людьми, также избегать ненужных путешествий в те страны, где зарегистрирована коронавирусная инфекция, тогда есть хороший шанс, что вы не заболеете», - пояснил министр, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Правительстве.

Елжан Биртанов вместе с тем отметил, что в мире работают над разработкой вакцины против коронавирусной инфекции.

«Сегодня официально все страны говорят, что вакцина еще не разработана. Мы тщательно наблюдаем за лечением, которое проводится во всех странах. Это в основном набор противовирусных тактик. Препараты, которые применяются, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции. Они в Казахстане есть», - заявил Е. Биртанов.