Как защититься от домашнего насилия

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В последнее время все большее внимание общественности и правоохранительных органов притягивают вопросы домашнего насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних, поскольку часть всех тяжких насильственных преступлений совершается именно в семье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актюбинской области по словам начальника МПС Арданы Саймагамбетова, в результате принимаемых мер по профилактике бытовой, пьяной и рецидивной преступности удалось значительно снизить их количество.

Вместе с тем, чтобы не стать жертвой домашнего насилия необходимо знать о своих правах и обращаться в полицию в случае возникающей угрозы, а не терпеть, подвергая опасности собственную жизнь и жизнь детей.

«Домашнее насилие - это реальная угроза вашей жизни и жизни ваших детей. Если вдруг наступает момент, когда в семье понимания нет и ситуация для вас критическая, знайте, у вас есть поддержка - закон защитит вас», - говорит А.Саймагамбетов.

Как правило, участковым инспектором полиции в целях профилактики бытового насилия выносится защитное предписание с установлением запрета совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

Кроме того судом могут быть установлены особые требования к поведению нарушителя с запретом употребления алкогольных напитков и обязательством явки в участковый пункт полиции.

За нарушение требований защитного предписания либо особых требований предусмотрена ответственность с возможностью административного ареста.

«В целях защиты семьи от «семейных дебоширов» в течение 2021 года участковыми инспекторами полиции вынесено 4015 защитных предписаний, судами установлено 1152 особое требование к поведению правонарушителей, в том числе в отношении 1038 правонарушителей установлен запрет на употребление алкогольных напитков», - говорит А.Саймагамбетов.

Обращаясь к актюбинцам, полицейский отметил важность гражданской ответственности - сообщать в полицию информацию о лицах, совершающих или совершивших преступление и правонарушение в сфере быта, в целях предупреждения тяжких последствий и сохранения здоровья женщин и детей. Для этого необходимо обратиться к своему участковому инспектору полиции, либо звонить по телефонам 87132(729713), 72-97-21.



