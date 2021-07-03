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    14:14, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Как защититься от аномальной жары: рекомендации столичных врачей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аномальная жара в столице будет стоять еще несколько дней. Высокая температура особенно опасна для детей, пожилых и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В связи с этим врачи Нур-Султана призывают в этот период быть внимательнее к своему здоровью и соблюдать несколько правил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    «В такую погоду утром перед выходом, к примеру, на работу обязательно нужно принимать душ. Вода должна быть прохладной комфортной температуры. Так организм будет более-менее охлажден», - рекомендует врач общей практики Городской поликлиники №10 Наргиз Абдурраимова.

    По ее словам, одеваться нужно по погоде. Никакой узкой, стягивающей одежды, наряды лучше выбирать светлых оттенков и свободного кроя, а ткань – дышащую.

    Также, по рекомендации врача, для прогулок лучше выбрать безопасное время до 10 утра и после 17 часов дня. Пик жары приходится на промежуток с 11 до 17 часов. И если все же в этот период необходимо быть на улице, то лучше придерживаться теневой стороны. Нахождение под открытым солнцем более 2 часов может спровоцировать перегрев и солнечный удар.

    «В такие моменты у человека может возникнуть ощущение тошноты, головокружение, мелькание мушек перед глазами, усиленное сердцебиение. Может появиться резкая бледность кожных покровов – это характерно больше для теплового удара, для солнечного – резкое покраснение. При проявлении таких симптомов необходимо уйти в тень либо в помещение, присесть либо прилечь и начать пить как можно больше воды», - поясняет врач.

    Как отмечает врач, при выборе напитков предпочтение стоит отдать все же обычной воде, также можно пить морс и компот, не крепкий чай лучше охладить до комнатной температуры.

    «Не стоит в эти дни нагружать организм едой. Голодать, конечно, не нужно, а лучше питаться через каждые 2-3 часа. Еда должна быть не горячей и легкой. Подойдут нежирные сорта мяса и рыбы, охлажденные супы, овощи и фрукты. Медики рекомендуют избегать жареной пищи и алкоголя, а также исключить крепкий чай, кофе и особенно сладкие газированные напитки», - рекомендует Наргиз Абдурраимова.

    В заключение медики рекомендуют чаще проветривать помещения и закрывать окна плотной тканью, чтобы комнаты не нагревались во время жары.


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