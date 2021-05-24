Как защитить ребенка от падения из окна: советы специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как защитить ребенка от падения из окна, рассказал на брифинге начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султан Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка!» – сказал Еркин Отаргалымулы.

Было отмечено, что необходимо сделать перестановку, отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Если это не возможно, не позволяйте детям играть на кровати или другой мебели расположенной вблизи окон.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

По возможности, открывайте окна (форточки) сверху, а не снизу.

Установите на окна блокираторы (специальные фиксаторы), чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.

«Следуя вышеуказанным рекомендациям, Вы сможете предотвратить несчастный случай и избежать большой беды», – добавил Еркин Отаргалымулы.

Ранее сообщалось , что 46 детей выпали из окон за три года в столице.