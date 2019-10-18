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Как защитить не привитых по медицинским противопоказаниям детей, рассказал Жандарбек Бекшин

18 Октября 2019 13:33
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Как защитить не привитых по медицинским противопоказаниям детей, рассказал Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как защитить не привитых по медицинским противопоказаниям детей, рассказал Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Действительно, в дошкольные учреждения не допускаются дети, которые не прошли вакцинацию в соответствие с нашим календарным планом – плану профилактической вакцинации. То есть те, которые не имеют медицинских противопоказаний», - сказал Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в Казахстане есть еще люди, не вакцинирующиеся по медицинским противопоказаниям.

«У нас есть еще когорта людей, которые не вакцинируются по медицинским противопоказаниям. Я привел пример с летальными случаями (17 летальных случаев от кори с детьми было зарегистрировано в РК), из них семеро детей имели медицинские противопоказания, и по этой причине они не были привиты. Как их защитить? То есть они получаются заложниками тех людей, которые не хотят вакцинироваться, мы говорим о коллективном иммунитете. Если мы привьем 95% нашего населения, особенно детей, тогда мы защитим эту группу не привитых по медицинским противопоказаниям детей. Есть дети, которые имеют врожденный иммунодефицит», - пояснил Жандарбек Бекшин.

Он сообщил, что норма не допускать непривитых детей в детские сады предусмотрена в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, который сейчас находится на обсуждении в Мажилисе.

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Ключевые слова: Здравоохранение, Молодежь,
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Автор:

Серик Сабеков

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