Как защитить людей от кибермошенников - депутаты обратились в Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Гульнар Бижанова подняла проблему мошенничества в интернете и посредством телефонных звонков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На презентации я, к сожалению, не увидела два крупных момента, с которыми нужно бороться, где повсеместно нарушаются права потребителей. Это интернет-покупки, мошенничество, но в структуре я не увидела почему-то. Также это навязчивая реклама, несанкционированный доступ к персональным данным сотовых операторов, бесконечные звонки от непонятных дистрибьютеров в течение рабочего времени с различными предложениями, что вы выиграли что-то и так далее», - сказала депутат Мажилиса, обращаясь к вице-министру торговли и интеграции Кайрату Торебаеву, после презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей».

По ее словам, от этого массово страдают все.

«Самое главное, что попадаются наши пенсионеры, которые не особо разбираются в этих вещах и верят всему. Люди перечисляют деньги, вот где крутятся большие миллионы. Вы в докладе еще сказали, что на всех стадиях будет обеспечен доступ к судебному регулированию. Это не обязательно внутри страны, как правило это из-за рубежа. Как с этим предполагает бороться проект закона?», - добавила Г. Бижанова.

К. Торебаев заверил в том, что ранее осуществлялись попытки интегрировать эти вопросы.

«Как вы знаете, вопрос защиты прав потребителей пронизывает практически все жизненные аспекты каждого казахстанца. Интернет-покупки - достаточно новый и сложный феномен. Мы конкретно изучали международный опыт, но, к сожалению, общего подхода не выработано в других странах и у нас в Казахстане. Вместе с тем, как было отмечено, у нас будет информационная система, и мы будем регистрировать все жалобы. Если будут системные проблемы, то будем поднимать вопрос о блокировании таких сайтов, либо обращения продавцам, что они нарушают права», - подчеркнул вице-министр.

Он объяснил, что Казахстан не может повлиять на законодательство других стран.

«То есть, если продавец находится в России, а покупатель в Казахстане, то в силу вступает международное сотрудничество. Мы будем уже вести переговоры с властями иностранного государства, которые отвечают за субъекты своего предпринимательства. Это достаточно сложный вопрос», - заключил К. Торебаев.







