Как защитить квартиру от грабителей на время отпуска – полиция СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские рассказали, как обезопасить свое жилье от квартирных воров в период отпусков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника отдела по контролю за охранной деятельностью Руслана Даньярова, с наступлением лета не исключена активизация квартирных воров. Злоумышленники могут длительное время собирать информацию, тщательно готовиться, а потом за десятки минут проникнуть в квартиру и похитить все ценное.

«Стандартный сценарий квартирной кражи в теплое время года: люди возвращаются с дачи и видят, что дверь взломана, а в доме побывал посторонний. Именно такая картина буквально недавно ждала супружескую пару из Петропавловска. Один замок взломан, второй - отжат. Из дома пропали 70 тысяч тенге. Потерпевшие обратились в полицию. Оперативники задержали подозреваемого, ранее судимого 40-летнего жителя одного из районов области, «по горячим следам». Значительную роль в оперативном раскрытии сыграли камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде», - рассказал начальника управления криминальной полиции Петр Климов.

Полицейские сейчас активно проводят мероприятия по профилактике краж. Выходят на улицы, встречаются с людьми во дворах и в торговых домах Петропавловска, вручают памятки и напоминают о простых правилах безопасности. В том числе - использовать надежные запоры, уходя из дома, проверять, закрыты ли двери и окна, просить соседей, чтобы присматривали за квартирой. По возможности — устанавливать сигнализацию и видеонаблюдение.

По области с помощью пультов централизованного наблюдения охраняются 995 квартир и частных домов. С начала года ни на одно частное жилье, охраняемое частной охранной организацией, квартирные воры не посягали.

За более подробной информацией по подключению квартир и домов на пульты централизованного наблюдения полицейские рекомендуют обращаться в отдел по контролю за охранной деятельности: (7152) 61-26-23, 61-26-36 или 61-26-71.

«Не следует оставлять без внимания ценные вещи, выставлять их напоказ. Это касается не только ситуаций совместного застолья. Например, если в квартире имеются ценные вещи, примите меры, чтобы их не было видно снаружи, к примеру, в вечернее время, когда в комнатах включен свет. Просим горожан не забывать, что сохранность имущества зависит, в первую очередь, от их бдительности», - добавил П. Климов.

Всего с начала года в области зарегистрировали 230 квартирных краж. Из них раскрыты пока только 150.



