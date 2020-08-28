Как защитить детей в сезон ОРВИ и пневмонии - советы столичного врача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии осеннего сезона заместитель директора многопрофильной городской детской больницы № 1, педиатр Динат Кожекенов во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте акимата Нур-Султана дал рекомендации родителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В первую очередь, по его словам, нужно соблюдать личную гигиену.

«Есть основные принципы во время сезона ОРВИ, которых нужно придерживаться. В первую очередь, надо часто мыть руки, чаще проветривать помещения. Также в помещении, где вы находитесь, работаете или предметы, к которым прикасаетесь, нужно часто обрабатывать дезрастворами. Чем больше людей в помещении, тем чаще нужно проветривать», – отметил Динат Кожекенов.

Для поддержания иммунитета детям и взрослым необходимо хорошо питаться, заниматься физическими упражнениями и закалять организм.

Если у ребенка появляются признаки ОРВИ, то лучше не заниматься самостоятельно его лечением, а обратиться к участковому врачу. Так как у детей иммунитет только формируется, и недуг может быть опасным.

«Как врач, я не советую родителям заниматься самолечением. Есть такие базовые процедуры в лечении и пневмонии, и ОРВИ, которые можно делать в домашних условиях – это проветривать помещение. Если температура поднимается, сбивать температуру обтиранием водой. Спиртом обтирать ребенка нежелательно, поскольку могут быть побочные эффекты. Можно просто обтирать обычной водой. Суть в том, что, когда кожный покров влажный, теплообмен улучшается, то есть вода испаряется и вместе с паром организм теряет тепло. Конечно, необходимо обильное питье – морсы, супы, бульоны», – посоветовал педиатр.

ОРВИ – это обобщенное название заболевания. Его могут вызвать разные вирусы. Острые респираторные вирусные инфекции долгое время могут сохраняться в предметах или в воздухе, отметил он.

Природа пневмонии также может быть разной. Ее могут спровоцировать и вирусы, и бактерии, и внутриклеточные микроорганизмы. В основном к воспалению легких приводят микроорганизмы, которые передаются воздушно-капельным путем. Чаще всего пневмония начинается как вирусная, к которой затем может присоединиться бактериальная.

Более подробные ответы на эти и другие вопросы можно увидеть, посмотрев интервью в официальном инстаграм-аккаунте акимата города Нур-Султана.