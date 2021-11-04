Как защищены объекты образования в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае, в региональной службе коммуникаций, прошёл брифинг по теме обеспечения антитеррористической защищенности организаций образования области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель начальника управления по противодействию экстремизму ДП области Ерлан Сембин, сейчас системой видеонаблюдения оснащены 100% организаций образования области.

«В центре оперативного управления полиции выведены камеры из 37 школ Костаная и 21 школ Рудного. В остальных городах и районах ведётся работа по подключению системы видеонаблюдения в местные отделы полиции, - сообщил он. — В 127 школах установлены тревожные кнопки, это все в школах Костаная, Рудного и Аркалыка. В остальных регионах работа ведётся».

Заместитель руководителя управления образования области Айман Ибраева подчеркнула, что сейчас объекты образования в мире все чаще стали целью террористических посягательств.

«На сегодняшний день в Костанайской области 477 государственных общеобразовательных школ, где обучаются 110 656 человек, 190 государственных детских садов и 34 колледжа. Уязвимыми объектами в террористическом отношении являются 496 организаций образования, это вместе со школами, садами, организациями допобразования», - сказала она.

Вместе с тем, в регионе «тревожными кнопками» оборудованы 128 организаций среднего образования, в 63 они установлены в этом году. Голосовое оповещение имеется в 145 школах и 28 колледжах области.

«На сегодняшний день в 148 школах установлены турникеты. Таким образом, каждая третья школа области имеет систему контроля и управления доступом», - подытожила А. Ибраева.