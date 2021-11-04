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Как защищены объекты образования в Костанайской области

4 Ноября 2021 14:27
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Как защищены объекты образования в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае, в региональной службе коммуникаций, прошёл брифинг по теме обеспечения антитеррористической защищенности организаций образования области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил заместитель начальника управления по противодействию экстремизму ДП области Ерлан Сембин, сейчас системой видеонаблюдения оснащены 100% организаций образования области.

«В центре оперативного управления полиции выведены камеры из 37 школ Костаная и 21 школ Рудного. В остальных городах и районах ведётся работа по подключению системы видеонаблюдения в местные отделы полиции, - сообщил он. — В 127 школах установлены тревожные кнопки, это все в школах Костаная, Рудного и Аркалыка. В остальных регионах работа ведётся».

Заместитель руководителя управления образования области Айман Ибраева подчеркнула, что сейчас объекты образования в мире все чаще стали целью террористических посягательств.

«На сегодняшний день в Костанайской области 477 государственных общеобразовательных школ, где обучаются 110 656 человек, 190 государственных детских садов и 34 колледжа. Уязвимыми объектами в террористическом отношении являются 496 организаций образования, это вместе со школами, садами, организациями допобразования», - сказала она.

Вместе с тем, в регионе «тревожными кнопками» оборудованы 128 организаций среднего образования, в 63 они установлены в этом году. Голосовое оповещение имеется в 145 школах и 28 колледжах области.

«На сегодняшний день в 148 школах установлены турникеты. Таким образом, каждая третья школа области имеет систему контроля и управления доступом», - подытожила А. Ибраева.

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#Костанайская область   #Образование   #Безопасность  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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