Как защищают трудовые права акмолинцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вопросы защиты трудовых прав и социальных гарантий граждан были обсуждены на встрече депутатов Акмолинского областного и Кокшетауского городского маслихатов с членами профсоюзов и профсоюзного актива в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского филиала партии «Nur Otan».

Выступая на встрече, председатель ТОП «Профсоюзный Центр Акмолинской области», председатель Координационного Совета Кали Рахметов отметил, что в Акмолинской области структура профсоюза состоит из 7 областных отраслевых, объединяющих 1224 первичных профсоюзных организации и 6 крупных профсоюзных организаций. По состоянию на 30 ноября 2020 года, в области заключено 84 703 трудовых договора, что составило 114% от плана. Наименьший процент заключения договоров отмечается в Коргалжынском (14,3%), Ерейментауском (46,2%), Аршалынском (83%), Биржан Сал (83,8%) и Аккольском (87%) районах.

Как было добавлено, одним из главных направлений деятельности профсоюзов является отстаивание интересов работников на безопасные условия труда на рабочем месте и сохранение их здоровья.

«Нами была разработана программа «Безопасный труд», которая после утверждения на уровне областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству успешно реализуется», - пояснил К. Рахметов.

Спикер озвучил и статистику по несчастным случаям на предприятиях Акмолинской области.

«По состоянию на 1 ноября в области зафиксировано 49 несчастных случаев на производстве, в которых пострадало 57 работников. Из них 15 со смертельным исходом, степень вины погибших от 60 до 100%, и 6 групповых несчастных случаев. Из 49 несчастных случаев 14 - в отрасли сельского хозяйства. Только на филиалах рудников АО «ГМК «Казахалтын» города Степногорска произошло 14 несчастных случаев, из них 1 – смертельный», - поделился выступающий.

Усиление мер по защите трудовых прав и социальных гарантий работников стало особенно актуальным в условиях объявленного ЧП. Решением Координационного совета был создан профсоюзный оперативный штаб, предложивший в срочном порядке подписать дополнительные соглашения к трудовым и коллективным договорам с внесением пункта, гарантирующего сохранение работникам при простое производства в связи с ЧП компенсационных выплат в размере среднемесячной зарплаты. Также рекомендовано оплачивать работу сотрудников, трудящихся дистанционно, в полном объеме. В разработанных рекомендациях были даны пояснения и возможные наказания для работодателей, нарушивших права работников и намеревавшихся отправить их в отпуск без сохранения заработной платы.

«В период ЧП и карантина поступило 170 тысяч заявлений на выплату 42500 тенге, выплаты получили 167 тысяч человек на сумму 17,8 млрд тенге», - добавил выступающий.

Тема вызвала бурное обсуждение, присутствующими был задан целый ряд вопросов. Представители местных предприятий делились своим опытом в сфере создания профсоюзной организации. Участники встречи пришли к выводу, что там, где есть профсоюзы, есть и контроль.

Подводя итоги встречи, собравшиеся приняли решение рассмотреть проблемные вопросы в обсуждаемой сфере предметно на площадке партии «Nur Otan» и выработать норму в законодательстве или внести изменения.

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