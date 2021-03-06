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    22:44, 05 Март 2021 | GMT +6

    Как защищают деревья и кустарники от зайцев в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зеленый пояс вокруг столицы сегодня составляют 11 млн деревьев и около двух млн кустарников. Работы по защите насаждений от вредителей и грызунов ведутся круглогодично как летом, так и зимой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Одна из главных угроз для деревьев и кустарников – зайцы. Зимой ушастые сгрызают молодые побеги и сдирают кору с уже больших насаждений.

    Пробраться к насаждениям зеленого пояса можно только на лыжах. Снег глубиной не меньше метра. Люди в защитных костюмах, хоть и проваливаются, но продолжают работы, распыляя на деревья креолин, который и отпугивает животных.

    «Это связано в основном с недостатком кормовой базы в зимний период. Так как ушастые являются частью биоценоза, мы не можем их просто так уничтожить. Поэтому мы наносим на наиболее повреждаемые деревья, в частности, плодовые, отпугивающие препараты», - поясняет Ардак Хасенов, главный агроном компании по уходу за насаждениями.

    По его словам, ни для деревьев, ни для животных вреда никакого от препарата нет. Такую обработку в сезон холодов проводят два раза: в начале зимы и в конце. Эти сроки связаны с площадью зеленого пояса, которая составляет свыше 14 тысяч гектаров.

    «Данные участки земли у нас обследуются на приживаемость определенных видов деревьев. На основании научных подходов мы сеем в том направлении определенные сорта деревьев. В этом году у нас планируется посадить более 800 тысяч сеянцев. Из них 60 тысяч – сосны. Если деревья останутся без коры, они могут попросту погибнуть. Защищать их необходимо. До тех пор, по крайней мере, пока количество хищников не позволить регулировать численность зайцев естественным образом», - отметил Айдар Рашид, главный специалист отдела управления охраны окружающей среды и природопользования.


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