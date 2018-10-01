Как зарегистрироваться по месту проживания онлайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК рассказали о некоторых результатах внедрения цифровизации в список услуг населению, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, согласно информации пресс-службы, за 9 месяцев этого года в новом формате, без требования лишних документов, зарегистрировано через портал электронного правительства 47,5 тысяч человек, из них 29,7 тысяч - по месту постоянной регистрации, 17,7 тысяч - по месту временного проживания.

Также, в ведомстве разъяснили механизм электронной регистрации для упрощения понимания граждан.

«Для подачи заявки собственнику жилья необходимо зайти в личный кабинет на портале, выбрать услугу по регистрации и адрес регистрации (населенный пункт, улица, номер дома и квартиры). После чего в личный кабинет поступит уведомление о завершении регистрации. В случае, если заявитель не является собственником жилья, необходимо направить запрос в личный кабинет собственника жилья для получения согласия на регистрацию по месту жительства», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, МВД прорабатываются вопросы регистрации через портал детей при рождении (при выдачи свидетельства о рождении ребенку одновременно он будет регистрироваться по месту жительства родителей); продления срока временной регистрации путем направления сообщения на мобильный телефон; использования одноразового пароля (СМС-сообщений) как альтернативы электронно-цифровой подписи для упрощения регистрации через портал.