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    13:12, 28 Август 2021 | GMT +6

    Как зарегистрировать себя в качестве безработного

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК упростили процедуру получения статуса безработного с 10 до 3 рабочих дней. Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов.

    «В качестве регистрации человека как безработного дополнительных доказательств не требуется. Они обращаются в наши Центры занятости либо в формате оффлайн: приходят с удостоверением личности. Мы их регистрируем. Второй формат – через наш сайт Электронной биржи труда. Они направляют заявку, но с использованием электронной цифровой подписи. Мы же, в свою очередь, проводим внутреннюю сверку, проверяем, выплачивал ли пенсионные накопления, состоит ли в трудовых отношениях и эту внутреннюю проверку проводим своими силами. То есть, гражданину не нужно доказывать, что он остался без работы», - отметил вице-министр труда.

    Раньше, по его словам, чтобы взять на учет требовалось 10 рабочих дней. Эта процедура сегодня сокращена до трех рабочих дней. Если человек подал заявку в начале недели, к концу недели уже получает статус безработного.


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