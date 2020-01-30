Как зарегистрировать переоборудованную на газ машину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали, что нужно делать после переоборудования машины под газобаллонный двигатель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы переоборудования транспортных средств регламентированы Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (утвержден решением комиссии Таможенного союза от 9 ноября 2011 №877). Внесение изменений в конструкцию транспортного средства и последующая проверка выполнения требований технического регламента осуществляются по разрешению и под контролем подразделения органов внутренних дел по месту регистрационного учета транспортного средства», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на письменный запрос редакции.

В ведомстве также объяснили, что после переоборудования транспортное средство представляется в аккредитованную организацию для проведения оценки соответствия, по результатам которой выдается протокол проверки безопасности конструкции, затем в Центр технического осмотра с последующей выдачей диагностической карты.

«По результатам рассмотрения представленных документов территориальное подразделение ОВД оформляет, регистрирует и выдает заявителю свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями или отказывает в его выдаче с указанием причин», - заключили в министерстве.

Напомним, в стране зарегистрировано более 350 тысяч автомобилей с газобаллонным оборудованием. В МВД также сообщили о росте несчастных случаев, связанных с машинами на газобаллонном оборудовании.