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Как зарегистрировать переоборудованную на газ машину

30 Января 2020 17:43
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Как зарегистрировать переоборудованную на газ машину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали, что нужно делать после переоборудования машины под газобаллонный двигатель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вопросы переоборудования транспортных средств регламентированы Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (утвержден решением комиссии Таможенного союза от 9 ноября 2011 №877). Внесение изменений в конструкцию транспортного средства и последующая проверка выполнения требований технического регламента осуществляются по разрешению и под контролем подразделения органов внутренних дел по месту регистрационного учета транспортного средства», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на письменный запрос редакции.

В ведомстве также объяснили, что после переоборудования транспортное средство представляется в аккредитованную организацию для проведения оценки соответствия, по результатам которой выдается протокол проверки безопасности конструкции, затем в Центр технического осмотра с последующей выдачей диагностической карты.

«По результатам рассмотрения представленных документов территориальное подразделение ОВД оформляет, регистрирует и выдает заявителю свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями или отказывает в его выдаче с указанием причин», - заключили в министерстве.

Напомним, в стране зарегистрировано более 350 тысяч автомобилей с газобаллонным оборудованием. В МВД также сообщили о росте несчастных случаев, связанных с машинами на газобаллонном оборудовании.


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Ключевые слова: Транспорт, МВД РК,
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Азамат Сыздыкбаев

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