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    08:25, 11 Март 2021 | GMT +6

    Как зарегистрировать оружие в режиме онлайн – полиция СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские рассказали, как получить госуслуги, связанные с оборотом оружия, через портал электронного правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, заявку можно подать из дома. Достаточно иметь электронно-цифровую подпись и электронные копии необходимых документов. В их перечень входят медицинское заключение об отсутствии противопоказаний владения оружием (форма 076У), справка по безопасному обращению с оружием, удостоверение охотника и квитанция об уплате госпошлин.

    «Консультации по перечню документов можно получить по телефону в Петропавловске (7152)39-48-68. С начала года в формате «Е-лицензирование» рассмотрено 181 заявление на хранение и ношение, 46 заявлений на приобретение оружия. Отказано 31 человеку. Основная причина — неполный сбор документов», - отметил старший инспектор по особым поручениям Курман Мусин.

    Он добавил, что оружие требует ответственного отношения. В этом году полицейские уже проверили три тысячи владельцев оружия. Всего их в области - свыше 8 тысяч. Выявили 116 нарушений правил хранения оружия.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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