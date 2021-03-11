Как зарегистрировать оружие в режиме онлайн – полиция СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские рассказали, как получить госуслуги, связанные с оборотом оружия, через портал электронного правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, заявку можно подать из дома. Достаточно иметь электронно-цифровую подпись и электронные копии необходимых документов. В их перечень входят медицинское заключение об отсутствии противопоказаний владения оружием (форма 076У), справка по безопасному обращению с оружием, удостоверение охотника и квитанция об уплате госпошлин.

«Консультации по перечню документов можно получить по телефону в Петропавловске (7152)39-48-68. С начала года в формате «Е-лицензирование» рассмотрено 181 заявление на хранение и ношение, 46 заявлений на приобретение оружия. Отказано 31 человеку. Основная причина — неполный сбор документов», - отметил старший инспектор по особым поручениям Курман Мусин.

Он добавил, что оружие требует ответственного отношения. В этом году полицейские уже проверили три тысячи владельцев оружия. Всего их в области - свыше 8 тысяч. Выявили 116 нарушений правил хранения оружия.