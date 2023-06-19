Как зарегистрировать иностранный автомобиль – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для регистрации иностранного автомобиля нужно подать заявку до 1 июля текущего года. Об этом сообщил на брифинге старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Алтынбек Жамалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства Министерством внутренних дел, во взаимодействии с другими государственными органами, с 23 января текущего года проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. По состоянию на 16 июня легализовано более 161 тысячи автомобилей, еще свыше 13 тысяч ожидают регистрации. Также поставлено на казахстанский учет около 7 тысяч автомобилей-конструкторов, легализацию которых мы начали с 22 мая текущего года. Как известно, до завершения легализации остается две недели – до 1 июля текущего года, и сейчас многие граждане высказывают опасения о том, что они могут не успеть легализовать свои автомобили. В этой связи, хотел бы проинформировать, что всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока, при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям к легализации», – сказал А.Жамалиев, отметив, что с 1 июля текущего года прием заявок на легализацию будет остановлен.

Спикер также дал разъяснение касательно автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы. Владельцам указанных автомобилей будет предоставлено право поставить их на временный учет в Республике Казахстан сроком на 5 лет, под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в Казахстане. При постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан. Уплачиваются госпошлины за ГРНЗ – 9 660 тенге., СРТС – 4 313 тенге и сбор за обычную регистрацию – 863 тенге. В свидетельстве о регистрации будут указываться записи – временный учет, без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан.

Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в Госкорпорацию «Правительство для граждан». Если граждане Казахстана решать вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и госномерные знаки Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства.

А.Жамалиев также сообщил, что в случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и граждане Казахстана примут решение осуществить их первичную регистрацию в Казахстане, на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа.