Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного управления образования рассказали, как ведется подготовка к новому учебному году. Отметим, что во всех организациях образования будет установлена система Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства 2021-2022 учебный год планируется начать в традиционном формате. Для этого принимаются комплексные меры по обеспечению безопасности и сохранению здоровья учащихся и педагогов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях работы школ города в штатном режиме», - прокомментировали в управлении образования.

До начала нового учебного года во всех организациях образования будет установлена система «Ashyq».

«Данная мера даёт возможность объектам образования продолжать учебный процесс (в традиционном формате) в период карантинных мер», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В то же время в управлении образования отметили, что формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в городе Нур-Султане. Все организации образования функционируют согласно постановлению главного санитарного врача по городу Нур-Султану.



