Как заработать деньги студентам жамбылских колледжей, предложил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопрос передачи колледжей в доверительное управление обсудили в Таразе на заседании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экономическое развитие региона зависит не только от наличия крупных промышленных предприятий, но и от способности обеспечить их грамотными специалистами. В этом деле большая ответственность ложится на средние специальные учебные заведения. Об этом шла речь на заседании в акимате области, пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Предваряя обсуждение, глава региона отметил, что приоритетной задачей является повышение качества образования, а выпускники колледжей должны быть конкурентоспособными на рынке труда.

«В одном районе действуют сразу несколько колледжей. Большинство студентов не работают по профессии. Чего от них можно ожидать, если они в свое время были недостаточно осведомлены о профессии, которую они хотят получить? К примеру, есть «специалисты», которые выбирали специальности, связанные с сельским хозяйством, но, ни разу не посетили поля крестьянских хозяйств. Студенты должны проходить производственную практику. Нужно объединить учебные заведения и работать над повышением качества образования», - сказал аким области.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления образования Талгата Жамалова, проект по передаче колледжей в доверительное управление не получил поддержки со стороны предпринимателей.

В 2019 году проведена совместная работа палаты предпринимателей с Жанатасским колледжем №5, Жамбылским колледжем №17, Каратауским колледжем №2 по передаче их в доверительное управление бизнес-сообществам. Вопрос всё еще остается открытым. ТОО «Еврохим удобрения» после длительных переговоров отказалось от предложения.

Отмечено, что в 2018 году Жамбылский политехнический высший колледж был реорганизован путем присоединения Таразского химико-технологического колледжа. В результате в Жамбылском политехническом высшем колледже штатный состав не идентифицирован. Как следствие, возникает проблема сокращения внештатных работников. Под сокращение попадают 120 педагогических работников. Талгат Жамалов предложил открыть новое учебное заведение, которое будет готовить специалистов на базе предприятия.

Аким области отметил, что к решению проблемы нужно подойти максимально серьезно и рассмотреть другие варианты решения этого вопроса.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев отметил, что показатели эффективности системы дуального обучения в области ниже общереспубликанских.

«60% времени следует уделять практическим занятиям, 40% - теоретическим занятиям. Когда я езжу на предприятия и разговариваю с их руководителями, они говорят, что квалификация большинства специалистов, прошедших обучение в регионе, не совпадает, а получаемые ими специальности не востребованы. В результате некоторые крупные предприятия региона вынуждены нанимать специалистов из России. В первую очередь, это результат работы управления образования. Ведомству необходимо наладить тесные связи с производственными объектами», - потребовал аким области.

Бердибек Сапарбаев также раскритиковал работу образовательных учреждений, которые имеют на балансе дорогостоящее оборудование, но не пользуются им. Он отметил, что необходимо использовать все имеющиеся возможности.

«Например, в Таразском колледже сервиса и технологий есть оборудование для кулинарной продукции, которого нет в дорогих ресторанах областного центра. Почему не выпускают свою продукцию и не продают в магазинах? В сельскохозяйственных колледжах есть экскаваторы, краны и комбайны. Их надо использовать в строительстве, в ходе посевных работ. Студенты должны научиться ими управлять. Таким образом, в бюджет учреждения будут поступать средства. Студенты тоже заработают деньги. Изучите этот вопрос», - поручил аким области.



