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Как запускался проект «Ashyq», рассказали в профильном ведомстве

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2021, 17:04
Как запускался проект «Ashyq», рассказали в профильном ведомстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асет Турысов рассказал о том, как запускался проект «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На уровне города Нур-Султана проходил проект, который реализовывался по выявлению инфицированных и зараженных в местах скопления граждан. Разработчиком являлся Виталий Пустовойтенко. После чего он откликнулся на этот призыв и огласился бесплатно реализовать проект, тиражировать его в пилотном режиме. На сегодня благодаря ему совместно с НПП и Минздравом, этот проект запустился в пилотном режиме. Он его сделал бесплатно, добровольно, как гражданин РК», - сказал Асет Турысов на брифинге в СЦК.

По его словам, свой проект автор передаст ведомству также бесплатно.

«Этот проект он передает также сегодня бесплатно в Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. После чего мы провели соответствующие работы по реализации этого пилотного проекта, сделали все необходимые технические работы, чтобы соблюсти все вопросы информационной безопасности, перевели это решение на сервера АО «НИТ», за счет этого проходим сегодня испытания на информационную безопасность и в дальнейшем реализовываем проект», - заключил вице-министр.


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