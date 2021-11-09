Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный журналист в сфере автомобильной тематики Олжас Окас рассказал о влиянии ввезенных из России без регистрации автомобилей на авторынок Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за этой ситуации можно даже не надеяться на снижение цен на рынке. Наоборот, подорожает. Потому что один канал был закрыт. Это означает, что баланс между спросом и предложением еще более напряжен, чем когда-либо», - сказал Олжас Окас в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, запрет на эксплуатацию завезенного без регистрации из-за рубежа автомобиля уже существует, но пока Министерство внутренних дел не приступило к конкретным проверкам, на это требование никто не обращал внимания.

«Еще 2-3 года назад компетентные органы должны были активно вести разъяснительную работу по этому вопросу, объяснять людям на доступном языке. Министерство теперь переходит к более жестким действиям. То есть можно сказать, что этот вопрос сильно затянулся. С другой стороны, виноваты и люди. Например, я был свидетелем тому, что в Карагандинской области есть женщина, которая выписала на свое имя 84 машины. В открытой базе по страхованию имеются ее данные. Возникает вопрос – куда смотрели таможенники? Получается, ее не спросили, с какой целью вы завозите машины? Говорят, что в Алматы, пользуясь этим, завозили дорогие автомобили, такие как Gelendvagen, Aston Martin. У них получалось – не платить налоги в России, не платить налоги в Казахстане и ездить на дорогой машине. Можно сказать, что из-за таких индивидуумов проигрывают простые люди, которые по закону торгуют и подчиняются порядку, которые выполняют все требования», - заявил эксперт.

Эксперт считает, что те, кто начал ввозить машины из России, должны были остановиться еще тогда, когда органы внутренних дел двух стран начали создавать общую базу незарегистрированных автомобилей.

«Ровно 5 месяцев назад я опубликовал видео о «росучете». В этом же видео мы сделали замечание. «Все это сыро, завтра может возникнуть проблема, сейчас Россия и Казахстан создают общую базу по незарегистрированным машинам», - говорилось в нем. Но тех, кто прислушивался, было мало. Только за одно лето количество машин, привезенных из России, превысило 200 тысяч. На этом заработали многие. Больше всего прибыли получили страховые компании. Им не важно, с какой стороны завезена машина, каким путем. Самый печальный вопрос здесь – сколько денег за 2-3 года ушло в Россию безвозвратно?! Россия благодаря этому избавилась от своего мусора», - говорит автожурналист.

Эксперт, который внимательно следит за ситуацией на транспортном рынке, отмечает, что увеличение количества транспорта, которого нет ни в одной стране, связано с вопросом национальной безопасности.

«По официальной статистике, в Казахстан въехало 210 тысяч автомобилей из России. 88 тысяч из них не зарегистрированы ни в одном государстве. То есть документально это не машина, а мусор. Большинство – старые машины типа «Приоры», «Волги». Их нахождение на территории нашей страны тоже не соответствует закону. Водители на незарегистрированных нигде машинах могут представлять опасность для окружающих. Вчера министр внутренних дел также сообщил, что в результате аварий, совершенных незарегистрированными автомобилями, погибли 250 человек. Если человек однажды нарушил закон и не был наказан, он может продолжить это делать. В конечном счете, это вопрос национальной безопасности», - заявил Олжас Окас.

Логически нынешняя ситуация должна была подогревать торговлю местных предприятий-транспортников, но, по словам эксперта, это не так.

«Эта ситуация должна была быть выгодна местным предприятиям, которые называют себя отечественным автопромом. Но так как у них тоже не было машинных комплектов, то и не получилось этого сделать. В связи с отсутствием комплектующих деталей, спрос не может быть обеспечен. Эта ситуация в Казахстане совпала с глобальной проблемой. Сейчас в мировом автопроизводстве ощущается нехватка микрочипов, дефицит деталей. Это будет способствовать удорожанию цен на машины, но не сразу, а постепенно. То есть нынешняя динамика будет продолжаться. И без этого ежегодно дорожает 7%-10%. Эта динамика не ускоряется, но и не уменьшается. Потому что новых машин мало, машин в автосалонах практически нет», - объяснил эксперт.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.