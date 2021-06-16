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    17:50, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Как записать ребенка на бесплатный кружок или секцию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как записать ребенка на бесплатный кружок, рассказала заместитель председателя Комитета культуры МКС РК Кумис Сеитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо подать электронное заявление на постановку ребенка в очередь через электронную платформу Artsport.Edu.kz. Очередь формируется отдельно на каждый творческий кружок. Заявление в очереди сортируется по дате и времени подачи с точности до секунд. Льготы отсутствуют. Обмен местами не допускается», - сказала Кумис Сеитова на брифинге в СЦК.

    Спикер пояснила, что при подходе очереди ежедневно в 18.00 на каждого ребенка выдается ваучер, в автоматическом режиме. (Ваучер представляет собой уникальный номер, выданный на ребенка, с указанием конкретного поставщика услуги, вида и месторасположения кружка.

    «Позиция в очереди меняется в сторону убывания по причине убытия детей из очереди (получил ваучер, отозвал заявку) или в сторону возрастания, по причине возврата детей в очередь, в случае если поставщик аннулировал ваучер», - добавила Кумис Сеитова.

    Было отмечено, что один и тот же ребенок может посещать не более 2-х кружков (и/или) спортивных секций в рамках творческого, спортивного и образовательного заказав. Таким образом если ребенок будет посещать 2 кружка, либо две секции, либо 1 секцию и 1 кружок, система третью заявку на данного ребенка не примет.

    «Как только ребенку будет выдан ваучер, он отразится одновременно в электронном кабинете законного представителя, а также у выбранного им поставщика услуги. Срок действия ваучера 10 рабочих дней и не продлевается. За это время законный представитель ребенка, указанный в ваучере и поставщик заключают договор. У законного представителя есть право в этот период пройти 2 пробных занятия, для оценки квалификации поставщика и принятия решения», - заключила Кумис Сеитова.



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