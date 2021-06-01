Как занимаются спортом особенные дети в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня День защиты детей. Корреспондент МИА «Казинформ» решил выяснить, какие условия созданы в столице для детей с особыми потребностями, как они проводят свободное время и какими видами спорта.

В Нур-Султане есть спортивная школа для детей, требующих особого ухода, и детей-инвалидов, в которой можно заниматься 17 видами параспорта. Это танцы на коляске, сидячий волейбол, греко-римская борьба, вольная борьба, шашки, шахматы, тогызкумалак, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис, таэквондо, дзюдо, следж-хоккей и каратэ.

Кроме того, в городе работает современный паралимпийский центр для детей и подростков, увлекающихся спортом. Этот центр посещают более 700 детей с целью занятия спортом и самосовершенствования.

Холид Рустамов, 6 лет

«Я занимаюсь несколькими видами спорта. Паракаратэ, параплавание и бочча. Все три вида мне нравятся. Хожу в паралимпийский центр четыре дня в неделю. У меня там есть тренер. Кроме того, хожу на тренировки в оздоровительный центр, купаюсь в бассейне и мне делают массаж. Моя мечта – когда вырасту, стать чемпионом Казахстана по паракаратэ», – говорит Холид Рустамов.

Сейчас Холид со своим тренером готовится к соревнованиям по паракаратэ.

«О проблемах со здоровьем моего ребенка я узнала во время беременности, об этом сообщил врач. Через два месяца после родов ребенок отказался от груди, у него начала накапливаться жидкость в голове, от этого у него начала чрезмерно расти голова. Врачи поставили диагноз «расщепление позвоночника» (spina bifida). Это означает дефект в развитии дужки позвонка и спинного мозга. Следствием этого является нарушение развития ребенка. Например, недержание мочи, ребенок не может ходить и так далее», – говорит мама Холида Севара Жамашева.

По ее словам, ребенку сделали уже семь операций и планируется провести еще четыре. Все операции выполняются в нашей стране, с помощью отечественных специалистов.





«Если следующие операции пройдут успешно, есть большая надежда, что ребенок сможет ходить. Главное, что меня радует, у моего сына особенная способность к мышлению и речи. Он все усваивает быстро и очень старательный. У него высокий уровень усвоения информации. Он быстро осваивается в обществе, то есть, быстро находит общий язык с людьми. Теперь осталось научиться читать и писать, если все будет хорошо, мы собираемся этой осенью отдать его в подготовительный класс», – рассказывает Севара.

Благодаря проведенному оздоровительному лечению, операциям и упорству, 6-летний Холид сегодня может самостоятельно садиться в коляску.

Жаннур Жанболаткызы, 10 лет

«Особенность Жаннур первой заметила бабушка. Когда Жаннур начала ходить, она подволакивала ногу. Мы сразу обратились к специалистам, и ей поставили диагноз «гемиплегия». В результате сдавливания сосудов у ребенка малоподвижны левая рука и левая нога, то есть, не так подвижны, как правые. Не затягивая дело, мы нашли через Интернет специальный центр, начали водить туда ребенка. Потом узнали о паралимпийском центре в столице, сейчас она там занимается паратаэквондо. В центре созданы все условия для особенных детей. Специалисты квалифицированные», – говорит Жанболат Серикбайулы, отец Жаннур.

Как говорит отец, Жаннур полезно больше двигаться, занятия спортом оказывают положительное действие на ее двигательные способности. Жаннур с 2017 года активно занимается паратаэквондо, участвует в соревнованиях и занимает призовые места.

«Сейчас мы работаем по индивидуальной программе реабилитации. Это программа для развития ребенка, она предусматривает, что ребенок в течение года три раза проходит лечение в поликлинике и оздоровительных центрах, и один раз проходит полное обследование состояния здоровья. Цель обследования – оценить результаты лечения», – говорит отец Жаннур.

«В этом году я закончила подготовительный класс. Летом каникулы, в свободное время буду заниматься спортом. Занимаюсь несколькими видами спорта, это паратаэквондо, теннис, парадзюдо. Из них мне особенно нравится паратаэквондо», – сказала Жаннур.

Нургиса Куанышулы, 8 лет

«Мне 8 лет. Учусь в школе №85, в этом году закончил первый класс. Мне особенно нравятся такие предметы, как грамматика и математика. В свободное время занимаюсь игрой в шахматы, мне нравится. Я участвовал в соревнованиях по шахматам, получил похвальную грамоту. В дальнейшем я буду постоянно заниматься шахматами, буду учиться играть. Сейчас я четыре раза в неделю хожу на тренировки в паралимпийский центр, а еще хожу в шахматную академию Динары Садвакасовой и дома самостоятельно учусь онлайн через Youtube, тренируюсь. Кроме шахмат, занимаюсь плаванием, недавно участвовал в соревнованиях по параплаванию, занял первое место», – рассказал Нургиса.

Кроме спорта, ему нравится играть на пианино.





«У моего сына врожденное заболевание глаз. Уже сделали несколько операций, сейчас состояние стабильное, мы проходим лечение. Диагноз – глаукома. В последнее время увлекается шахматами. Дома в шахматы играют еще его 10-летний старший брат и отец, наверное, поэтому у него это увлечение. Потому что он сам попросил отвести его на шахматы», – сказала Гульвира Пирмаганбетова, мама Нургисы.

Нургиса уже участвовал в республиканском чемпионате по шахматам для особенных детей.

«На чемпионате страны он не занял призовое место, и все же участие для нас уже достижение. Кроме того, Нургиса обыграл соперников в возрасте 15-20 лет. Сегодня наша главная новость – в июне пройдет онлайн-турнир по шахматам с чемпионом мира, известным норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном. Сейчас мы, вместе с тренером, готовимся к этому турниру. Конечно, он не обыграет чемпиона мира по шахматам, но, я думаю, участие будет способствовать накоплению опыта и окажет положительное психологическое влияние», – считает Гульвира.

Нургисе делали операции на глазах в Казахстане и в России, теперь планируется провести операцию в Южной Корее.