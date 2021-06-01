Как замеряют осадки в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники филиала РГП «Казгидромет» рассказали, что значит 1 мм осадков и как считают количество осадков на метеостанциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала, зимой часто количество осадков путают с высотой снежного покрова и многим непонятно, что значит выражение «за сутки выпало 12 мм осадков». На самом деле, все не так сложно.

«Всю воду, выпадающую из облаков в виде дождя, снега или любом другом состоянии, называют атмосферными осадками. Их количество измеряют в миллиметрах толщины того слоя воды, который они образовали бы на поверхности земли, если бы не растекались, не просачивались и не испарялись. Получается, что 1 мм осадков равен одному литру воды на один квадратный метр. То есть, 10 мм осадков - это ведро воды, пролитое на один квадратный метр», - рассказали в гидрометеорологической службе.

В регионе количество осадков замеряют два раза в сутки 16 метеостанций, 11 агропостов, 11 гидропостов. Осадки накапливаются в специальном приборе, который называется осадкомер Третьякова. Во время замера из него извлекается осадкомерное ведро, заносится в помещение - твёрдые осадки зимой растапливаются до жидкого состояния при комнатной температуре - и переливаются в осадкомерный стакан. В нём измеряют количество воды и пересчитывают его в единицы толщины соответствующего слоя.

«Высоту снежного покрова, которую путают с количеством осадков, замеряют двумя способами: автоматическим с помощью датчика и традиционным, при котором показания снимаются с трёх постоянных снегомерных реек, расположенных на наблюдательном участке в форме равностороннего треугольника», - добавили в филиале РГП «Казгидромет».

1 июня по области местами ожидается дождь, гроза, шквал, возможен град. Ветер северный со скоростью 9-14 метров в секунду, местами – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 9-14 градусов, местами 17 тепла, днем – 19-24 градуса, местами 27 тепла.