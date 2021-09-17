Как законодательно повысить зарплату сотрудникам столичных школ, рассказали в профсоюзе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель профсоюза «Әділет» Батыр Алиев озвучил механизм законодательного повышения оплаты труда сотрудников столичных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По дополнительному повышению зарплаты у нас есть в постановлении Правительства 11-93 подпункт 1 пункта 5 и подпункт 2 пункта 6, которые позволяют управлению образования дополнительно стимулировать и устанавливать надбавки в виде премий и дополнительных окладов для руководителей организаций образования. В свою очередь, руководитель организации образования имеет право воспользоваться этим пунктом, и дополнительно стимулировать своих работников», - сказал Батыр Алиев на публичных слушаниях городского маслихата.

Он привел пример.

«Для подтверждения этих слов, нами было отправлено письмо в Минтруда, имеется официальный ответ от них, в котором говорится, что если мы наше региональное соглашение между профсоюзом управления и коллективом это включим, соответственно можно будет выплачивать доплаты на законном основании. К примеру, в Жамбылской области профсоюз областной в заключенном с управлением образовании соглашении внесли такую норму, сейчас там отдельные работники с низкой зарплатой получают от 30% до 50% надбавки», - заключил спикер.