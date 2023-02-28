Как заготавливают корм и сено для лесных обитателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зима может стать настоящим испытанием для лесных обитателей. На помощь четвероногим друзьям приходят их покровители. Егеря, инспекторы ежегодно готовят запасы сена и «веники», чтобы животные и птицы получали необходимые витамины. О том, как к этой зиме лесных обитателей обеспечили необходимыми кормами, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в национальном парке «Бурабай».

Каждый год для сохранения и увеличения популяции диких животных в государственном национальном природном парке «Бурабай» проводится ряд мероприятий, в том числе подкормка диких животных – выкладка сена, веников, брикетированной соли для восполнения недостатка минеральных веществ и витаминов.

Эти мероприятия особенно необходимы для животных, завезенных и обитающих за пределами их ареалов, им не хватает естественных кормов.

В наших краях к этой категории животных относятся кабаны, косули, асканийский олень. На территории национального парка «Бурабай» обитает более 1 500 оленей. Первые особи появились в начале 60-х годов прошлого века. Еще 60 голов завезли из украинского природного парка «Аскания-Нова».

«На протяжении многих лет кормушки строились в местах массового скопления парнокопытных животных. Это делалось, чтобы облегчить их проживание зимой. С помощью мониторинга мы установили эти места, увеличили количество кормушек, провели реконструкцию. Также каждый год мы ведем учет диких животных. Нас радует, что поголовье парнокопытных растет. Этого мы добились благодаря тому, что строим все больше и больше кормушек», - отметил начальник отдела охраны и воспроизводства животного мира нацпарка Мират Бейсембаев.

По его словам, лесные обитатели привыкают к присутствию егерей в дикой природе и с нетерпением ждут от них лакомства: березовые веники, солевые минералы, луговой разнотрав.

Ежегодно инспекторами и егерями нацпарка «Бурабай» готовятся запасы сена и веников, которые заготавливают летом из молодых побегов и веток березы. В прошлом году была заготовлена 121 тысяча штук веников и 460 тысяч кг сена. На территории парка обустроено 110 кормушек.