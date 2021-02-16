Как задать вопрос акиму Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с горожанами расскажет об итогах и достижениях социально-экономического развития Алматы в 2020 году и планах развития на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отчетная встреча акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева с жителями состоится 17 февраля в 10.00 в формате онлайн и будет транслироваться на сайтах и страницах социальных сетей акимата и ТК «Алматы».

Для всех желающих задать вопросы работает телефон единой линии 1308. Также вопросы можно отправлять на WhatsАpp на номер 8 777 046 33 33 или оставлять в комментариях под трансляцией отчетной встречи в социальных сетях. Задать свои вопросы жители смогут и с помощью платформы Zoom, адрес которой будет доступен во время эфира.

Вместе с тем задать вопрос также можно, придя в специально оборудованные помещения, где соблюдены санитарные нормы, по следующим адресам:

1. Алатауский район – Alatau Creative Hub, микрорайон Нуркент, 5;

2. Наурызбайский район – Аппарат акима Наурызбайского района, микрорайон Шугыла, 347;

3. Ауэзовский район – Аппарат акима Ауэзовского района, 12-й микрорайон, 23;

4. Бостандыкский район – Алматыгенплан, пр. Абая, 90;

5. Жетысуский район – Аппарат акима Жетысуского района, ул. Серикова, 2А;

6. Медеуский район – Дворец Республики, пр. Достык, 56;

7. Алмалинский район– здание алматинского филиала партии Nur Otan, пр. Абылай хана, 79;

8. Турксибский район– Дворец культуры аэропорта.

По данным адресам установлены урны для обращений, где горожане могут оставить свои вопросы или предложения. Кроме того, для оперативного решения и рассмотрения вопросов там же будут развернуты общественные приемные, где по вопросам жителей будут работать уполномоченные сотрудники акиматов.

Трансляция будет на следующих платформах:

https://www.facebook.com/sagintayev.b/

https://www.facebook.com/almaty.gov.kz/

https://www.facebook.com/rsk.almaty02/

https://www.facebook.com/OpenAlmaty/

https://www.facebook.com/groups/498553934155730/?ref=share

https://www.facebook.com/almaty.tv.kaz/

https://www.facebook.com/almaty.tv/

https://youtube.com/c/AlmatyUS

«Убедительная просьба, в случае обозначения проблемы, требующей решения, в тексте письма указывать район, локацию, и контактные данные для более эффективной обратной связи», - обратились к горожанам в акимате.



