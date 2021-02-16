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    09:23, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Как задать вопрос акиму Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с горожанами расскажет об итогах и достижениях социально-экономического развития Алматы в 2020 году и планах развития на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отчетная встреча акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева с жителями состоится 17 февраля в 10.00 в формате онлайн и будет транслироваться на сайтах и страницах социальных сетей акимата и ТК «Алматы».

    Для всех желающих задать вопросы работает телефон единой линии 1308. Также вопросы можно отправлять на WhatsАpp на номер 8 777 046 33 33 или оставлять в комментариях под трансляцией отчетной встречи в социальных сетях. Задать свои вопросы жители смогут и с помощью платформы Zoom, адрес которой будет доступен во время эфира.

    Вместе с тем задать вопрос также можно, придя в специально оборудованные помещения, где соблюдены санитарные нормы, по следующим адресам:

    1. Алатауский район – Alatau Creative Hub, микрорайон Нуркент, 5;

    2. Наурызбайский район – Аппарат акима Наурызбайского района, микрорайон Шугыла, 347;

    3. Ауэзовский район – Аппарат акима Ауэзовского района, 12-й микрорайон, 23;

    4. Бостандыкский район – Алматыгенплан, пр. Абая, 90;

    5. Жетысуский район – Аппарат акима Жетысуского района, ул. Серикова, 2А;

    6. Медеуский район – Дворец Республики, пр. Достык, 56;

    7. Алмалинский район– здание алматинского филиала партии Nur Otan, пр. Абылай хана, 79;

    8. Турксибский район– Дворец культуры аэропорта.

    По данным адресам установлены урны для обращений, где горожане могут оставить свои вопросы или предложения. Кроме того, для оперативного решения и рассмотрения вопросов там же будут развернуты общественные приемные, где по вопросам жителей будут работать уполномоченные сотрудники акиматов.

    Трансляция будет на следующих платформах:

    https://www.facebook.com/sagintayev.b/

    https://www.facebook.com/almaty.gov.kz/

    https://www.facebook.com/rsk.almaty02/

    https://www.facebook.com/OpenAlmaty/

    https://www.facebook.com/groups/498553934155730/?ref=share

    https://www.facebook.com/almaty.tv.kaz/

    https://www.facebook.com/almaty.tv/

    https://youtube.com/c/AlmatyUS

    «Убедительная просьба, в случае обозначения проблемы, требующей решения, в тексте письма указывать район, локацию, и контактные данные для более эффективной обратной связи», - обратились к горожанам в акимате.



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