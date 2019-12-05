Как за пять лет изменилась экономика СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские статистики посчитали, как менялись основные индикаторы развития области за пять лет – с 2014 по 2018 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В основной отрасли региона – сельском хозяйстве - по данным департамента статистики, объем валовой продукции увеличился более чем на 14% и достиг 514,7 млрд тенге. Объем инвестиций в агропромышленный комплекс за пять лет сложился в сумме свыше 305 млрд тенге. Это 36% от общеобластного объема инвестиций.

Существенные изменения за этот период произошли в структуре посевных площадей. Масличные культуры в прошлом году заняли почти 1 млн га, что больше в 2,2 раза, по сравнению с 2013 годом. На 27% увеличились площади кормовых культур, на 29% и 23,5%, соответственно, картофеля и овощей. С 2014 по 2018 годы регион собрал почти 24 млн тонн зерновых при средней урожайности 15,6 ц/га.

Четверть ВРП области стабильно приходится на сельское хозяйство. Доля промышленного производства за проанализированный статистиками период возросла до 13%. Продукции предприятия произвели на 243 млрд тенге и показали рост почти на 16%.

В структуре промышленного производства две трети занимает обрабатывающая промышленность. Здесь тоже наблюдается рост – на 8,4%. В производстве продуктов питания лидирует выпуск молочной и мукомольной продукции. За пять объем производства растительных масел увеличился в 3,6 раза, кормов для животных - в 1,5 раза.

Объем розничной торговли за 5 лет увеличился на 12% и в 2018 году 261,6 млрд тенге.

За пять лет в регионе создали 1810 ученических и 1788 дошкольных мест. В эксплуатацию ввели 843 тысячи квадратных метров жилья.

В целом, объем валового регионального продукта за 2014-2018 годы в регионе увеличился на 14,6% и составил 1,2 трлн тенге.