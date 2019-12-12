Как я выучил казахский язык: казахстанцы поделились опытом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На республиканском форуме «Ұлы даланың ұлтаралық тілі», организованном Ассамблеей народа Казахстана, представители различных этносов обменялись мнениями. Соотечественники рассказали о том, что повлияло на изучение государственного языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юлиана Новикова, воспитательница детского сада «Өркен» Атырауской области (русская):

- Я родилась в городе Кульсары Атырауской области. Стала невесткой в селе Жетімек жары. Мой супруг Шерхан - старший сын в семье. Живем вместе с родителями мужа. Со школьной скамьи начала изучать казахский. Хочу выразить благодарность друзьям, так как именно они помогли мне в изучении языка и традиции казахского народа.

Когда я поклоняюсь свекру и свекрови, то есть делаю сәлем салу, они в ответ говорят мне «қосағыңмен қоса ағар». Позже я поняла смысл этих пожеланий и быстро адаптировалась в казахской среде.

Сколько людей, возможно, сейчас не слышат такие искренние пожелания в свой адрес. Некоторые считают, что делать поклон - это неуважение к себе. Так вот что я скажу им: спешите получать благословение старших!

Работаю в детском саде воспитателем. Стараюсь обучать малышей тому, чему сама научилась.



Жамалайл Элимханов, директор ТОО «Емир-Ойл», город Актау (чеченец ):

- В 1995 году после начала войны в Чечне моя семья переехала в Казахстан. Детство я провел в Актау. Учился в русской школе. Вместе со мной обучались дети разных национальностей. Поэтому русский язык был общим для всех. Я очень любил казахский язык, но не смог свободно овладеть им, так как не было среды для общения. После окончания школы поступил в Китайский политехнический университет на факультет экономики и международной торговли. Учеба проходила на английском и китайском языках. Спустя 5 лет я получил степень бакалавра. В 2014 году вернулся в Актау, где быстро нашел работу в нефтегазовой компании. Причина тому - знание иностранных языков. Но меня всегда волновал один вопрос: я вырос на казахской земле, учился здесь, знаю четыре языка, но не владею государственным языком. После долгих раздумий я дал себе слово: смогу называть себя казахстанцем только в том случае, если буду свободно разговаривать на казахском. В 2016 году начал учить язык. За два года достиг такого уровня, что смог свободно разговаривать. Хочу сказать гражданам Казахстана: не смотрите на национальность и возраст, старайтесь знать государственный язык. К сожалению, в оправдание многие говорят одно - не было казахской среды и окружения, когда учились в школе, но это лишь отговорки. Самое главное – желание и уважение к своей стране. У меня получилось - получится и у вас!





Армен Огенесян, полицейский управления специализированной службы охраны (армянин): - Я родился в Узбекистане. В школе начал изучать русский язык, в 2007 году переехал в Кызылорду, где учился в русском классе. Одноклассниками были представители разных этносов, но все разговаривали на казахском языке. Только я не знал казахский. Ребята смеялись надо мной, когда на их вопросы на казахском я отвечал на русском (смеется). В итоге, я попросил парней помочь мне в изучении языка. Так, в среде друзей и соседей я научился разговаривать по-казахски. Благодаря знанию государственного языка сейчас работаю в полиции. Разные интересные ситуации случаются со мной. Когда стою на заправке, люди, приехавшие из аула, спрашивают дорогу и мучаются, объясняя мне на русском. В такие моменты, когда отвечаю им на казахском, они, порой, обнимают меня со словами «балам, оказывается, ты казах».





Виктория Трегубова, ведущий-редактор телеканала «77», член русской общины «Радонеж» Жамбылской области (русская ):

- Уже со школы я участвовала в различных олимпиадах городского, областного масштаба по казахскому языку. В семье нас двое. Мой брат старше меня на три года. Он тоже окончил казахскую школу. Родилась я в России. В 2000 году мы переехали в Казахстан. Мама - уроженка села Уланбель Мойынкумского района. После школы, чтобы продолжить учебу, поехала в Россию. Там она встретила отца и они поженились. После 5-6 лет проживания в России мама захотела показать отцу свои родные края. Так мы и приехали в Казахстан. Нам настолько понравилась природа и гостеприимство казахов, что мы не хотели уезжать обратно. Я решила не ездить так далеко, чтобы продолжить обучение, и окончила Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати. В этом году получила диплом. Надеюсь, что в будущем достигну поставленных целей. Родители, оказывается, сильно переживали, когда отдали нас в казахскую школу, так как оба не знали казахский. В детстве, чтобы выполнить домашнее задание, за помощью обращались к соседям. Со школы я активно участвовала в различных мероприятиях. С уверенностью могу сказать, что будущее Казахстана в казахском языке.





Александр Филатов, полицейский управления специализированной службы охраны (русский): - Я родился в Жанааркинском районе Карагандинской области. Вырос в казахском селе. При этом никто не удивлялся тому, что русский мальчик знает казахский язык. На казахском я окончил школу, а затем колледж.

Приехав в Нур-Султан, я слегка удивился. Здесь руководство разговаривает со мной на русском языке. Считаю себя настоящим казахом, потому что для меня оказалось легче разговаривать на казахском, нежели на русском. Поэтому, я считаю, что являясь гражданином Казахстана, знать казахский язык – обязанность каждого. Благодаря знанию казахского, с 2015 года я работаю в органах внутренних дел.





Сабина Пак, член Корейского этнокультурного объединения, город Туркестан (кореянка): - Я родилась в селе Кызылкум Мактааральского района. Мама - казашка, а папа - кореец. В нашей семье все разговаривают на казахском, русском и корейском языках. В шесть лет пошла в казахскую школу. Все мои друзья - казахи. Я даже пишу стихи на казахском. Сейчас в университете «Мирас» обучаюсь на преподавателя казахского языка и литературы. Конечно, встречается, что порой сами казахи не разговаривают на своем родном языке. Почему мы ставим на второе место наш государственный язык? Этим вопросом задавалась еще при выборе профессии. Поэтому хочу воспитать таких людей, которые будут любить казахский язык, в совершенстве владеть им, будут преданно служить своему народу. К примеру, мой брат знает наизусть все стихи Абая и его 45 слов назиданий. Он неоднократно становился победителем республиканских соревнований. Вместе с братом мы перевели на корейский язык 31 слово Абая.





Анель Пимичева, школьница (украинка):

- Я человек творческий. Становилась лауреатом различных вокальных конкурсов. Играю на добре, а когда приходит вдохновение, то пишу песни. Если вы спросите, как я научилась говорить на казахском языке, то отвечу так: «Казахскому научил мой дедушка». Затем я пошла в садик в казахскую группу, по единогласному решению родителей училась в казахской школе. Да, были свои трудности в изучении языка. Меня мотивировали, наверное, мои тройки, которые я получала по казахскому. В 2017 году заняла первое место на республиканской олимпиаде по казахскому языку. В этот же год выиграла в конкурсе «Ученик года-2017». В 2018 году стала обладателем нагрудного знака «Патриот». Спустя год поступила в учебное заведение.

Я решила стать журналистом, поэтому сейчас читаю произведения казахских классиков, чтобы в совершенстве владеть государственным языком.





Наталья Дементьева, директор Кокшетауского гуманитарно-технического лицея (русская):

- Мы все знаем, чтобы повысить статус государственного языка, у нас созданы все условия: выпускаются новые учебники, методики. Дети стараются владеть казахским языком и изучать грамматику казахского языка. Но, к сожалению, как мы заметили, молодежь, которая знает грамматику, в совершенстве не владеет государственным языком. Даже если есть языковая среда, дети не разговаривают на казахском. Все знаем, что молодежь быстро учит английский, даже если нет среды общения. Они отлично разговаривают на английском. Нет никакого языкового барьера. По-моему, мы должны использовать учебники и методику изучения английского языка для изучения казахского языка.

Напомним, 11 декабря в столице прошел Форум «Ұлы даланың ұлтаралық тілі», посвященный развитию государственного языка.