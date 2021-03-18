Как взыскивают платежи в фонд компенсации потерпевшим в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году 79 осужденных, находящихся на учете отдела службы пробации, должны выплатить более 3,9 млн тенге в фонд компенсации потерпевшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, с принудительными платежами осужденные не спешат. Компенсацию потерпевшим выплатили только 14 из 79 на общую сумму в 684 тысячи тенге. Еще 65 человек должны фонду около трех миллионов тенге. Из них 22 сейчас частично выплачивают в целом 917 тысяч тенге.

«С осужденными, не возмещающими принудительный платеж, проводится профилактическая работа. Они направляются в Центр занятости для оказания содействия в трудоустройстве, ознакомливаются с вакансиями по инфраструктурным проектам», - отметили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что компенсация потерпевшим из фонда осуществляется в виде единовременной финансовой выплаты. Работу по взысканию принудительных платежей ведут совместно отдел службы пробации и региональная палата частных судебных исполнителей.