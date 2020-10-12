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Как взыскать алименты с должников обсудили представители КНПК в  Алматинской области

Автор:  
Гульзат Сахова
12 Октября 2020, 15:09
Как взыскать алименты с должников обсудили представители КНПК в  Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Вопрос по взысканию алиментов в Казахстане подняли активисты Алматинского обком КНПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В круглом столе участвовали эксперты, юристы, и представители местных органов власти, матери, воспитывающие детей в одиночку.

«Содержание ребенка- закрепленная законом обязанность родителей, при этом абсолютно неважно, состоят ли родители в браке, в гражданском браке или находятся в разводе. Но очень часто случается, когда родитель, чаще отец, не выплачивает алименты, скрывает доходы, уходит «в бега», оставляя ребенка и его мать в очень тяжелом финансовом положении. Тема взыскания алиментов стала одной из острых на сегодня: у многих казахстанцев упал уровень доходов, кто-то лишился работы. Но есть и крайне несознательные и безответственные граждане, которые целенаправленно отказываются заботиться о своем ребенке. В Казахстане задолженность по алиментам составляет около 6 миллиардов тенге, и с этим социальным злом нужно бороться», - обозначила суть встречи первый секретарь Алматинского обкома КНПК Сауле Бигарова.

Далее инициативу подхватили женщины с детьми, не получающие алименты от бывших мужей или получающие гораздо меньшую фактической сумму. Так, у одной из участниц встречи бывший муж весьма состоятельный человек, у него ИП, но на двоих детей он выплачивает всего 10 тысяч тенге в месяц, скрывая истинные доходы. Юрист Александр Ким посоветовал составить женщине иск и направить в суд, который должен определить не зарплату, а доход. И, исходя из этой суммы, будут начислены алименты.

Председатель палаты частных судебных исполнителей Руслан Исаев сделал акцент на том, что механизм взыскания алиментов в стране не совершенен.

«У нас уклоняются от алиментов, оформляют свой бизнес на родственников, распространена правовая неграмотность среди женщин. Например, мало кто знает, что есть статьи 151-152 «Закона о браке, супружестве и семье», в которых обозначено: нуждающиеся братья-сестры при отсутствии материальной помощи со стороны родителей могут взыскать алименты с совершеннолетних братьев и сестер. Можно подать алименты на бабушек и дедушек, которые тоже несут ответственность за своих внуков. Но многие вопросы не урегулированы, к примеру, нельзя взыскать деньги с должника, получившего пособие 42 500 тенге, которое выдавали в период пандемии. Хотя именно в тот период были найдены многие должники, которых прежде искали годами. Они подавали заявки на пособие. Если алиментщик безработный, то взыскать с него задолженность вообще не представляется возможности», - заметил Руслан Исаев.

Практически все участники встречи отметили, что пока нет продуманных предложений в законопроект, на основе которого можно было выстроить работу по взысканию задолженность по алиментам.

Предлагалось создать Алиментный фонд, либо выдавать должникам специальные кредиты на алименты, но эти предложения так и не вошли в работу. Кроме того, если должник имеет очень низкий доход, но с него взыскивают сумму прожиточного минимума на ребенка, то это уже нарушение прав самого алиментщика, ведь он тоже должен на что-то жить. Поэтому эти тонкости должны быть урегулированы с юридической стороны и защищать права, как истца, так и ответчика.

Согласно статистике, по Алматинской области за 9 месяцев 134 человека привлечены к административной ответственности за неуплату алиментов. Им выписан штраф. На одного человека заведено уголовное дело. Тут же правоведы отметили, что привлечь неплательщика даже к административному штрафу очень сложно. Особенно самозанятых, которые работают на рынках, таксуют, не платят налоги и находятся в тени. Всего 22 тысячи дел по алиментам находятся в производстве по области. Говоря о работе частных судебных исполнителей, стоит учесть, что институт такого ранга создан недавно, и необходимо время, чтобы его работа стала совершенной. И все же за десять лет палаты ЧСИ помогли большому количеству женщин с детьми.

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