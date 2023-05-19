Как выжить и адаптироваться к глобальному потеплению, сообщили в Генассамблее ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Увеличение частоты и масштабов стихийных бедствий на планете требует более эффективного стратегического прогнозирования и планирования мер реагирования. Эта тема находится в центре внимания на заключительном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дискуссия проходит в рамках обсуждения хода реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Как выжить и адаптироваться к стремительному глобальному потеплению и его последствиям? Многие эксперты предлагают строить прочные экологические здания, а с помощью зеленых насаждений, в том числе на крышах домов, снижать жару в городах и уменьшать риски наводнений.

По данным Всемирной метеорологической организации, последние восемь лет были самым жарким восьмилетием на планете за всю историю человеческих наблюдений. Участившиеся пожары и наводнения, циклоны и ураганы постепенно становятся «новой нормой» нашего времени. Нынешний уровень выбросов CO2 на 62 процента выше, чем в 1990 году, когда только начинались международные переговоры о мерах реагирования на изменение климата.

Согласно результатам исследований, к 2050 году высокая температура воздуха станет нормой для 1,6 млрд человек, живущих в более чем 970 городах, которые и сами по себе, в отличие от сельской местности, служат источниками тепла.

Строительная отрасль, на долю которой приходится 38 процентов общих мировых выбросов CO2, связанных с энергетическим сектором, играет важную роль в процессе адаптации и достижении цели сдержать повышение глобального потепления не более, чем на два градуса по шкале Цельсия.

Выживание в условиях резкого потепления

Природа сама предлагает человеку пути выживания. Чтобы снизить жару в городах, их обитатели могут разбивать парки и высаживать зелень, поскольку деревья и другие растения охлаждают окружающую среду, создают тень и выделяют влагу через листья.

Улучшение городской инфраструктуры также поможет снизить температуру внутри зданий. Во Вьетнаме, например, такие элементы традиционного дизайна, как оптимальное расположение зданий, высокие потолки и большие проемы в стенах, улучшают вентиляцию.

Сейчас при строительстве часто используют «Стену Тромба»: эта тяжелая конструкция из бетона, камня или другого тяжелого материала, улавливающая солнечное тепло, применяется в Китае, Чили и Египте. Зеленые крыши и отражающие поверхности также помогут снизить температуру внутри и вокруг зданий. В более холодных регионах «стена Тромба» в состоянии поглощать тепло днем и выделять его ночью, когда становится холоднее.

Вода обладает высокой способностью накапливать тепло и может использоваться в «водяных стенах», которые вместо бетона содержат емкости с водой для хранения тепла. При этом здания должны быть построены таким образом, чтобы максимально вбирать в себя солнечные лучи, а внешние поверхности стен должны быть окрашены в темный цвет.

Зеленые крыши с растениями на них используются во многих городах по всему миру и, как было доказано, обеспечивают изоляцию и снижают потребность в энергии для охлаждения летом и отопления зимой.

Наводнения и повышение уровня моря

К 2025 году 410 миллионов жителей Земли могут столкнуться с риском затопления прибрежных районов в связи с повышением уровня моря. В Керале (Индия) для защиты от наводнений жилища строятся на столбах. На побережье Малайзии здания, строящиеся на высоте двух метров от земли, позволяют двигаться водному потоку, давая тем самым возможность растительности водно-болотных угодий расти под ними. При этом дома и общественные места соединены надземными переходами.

Один из подходов, предложенных в Бангладеш, заключается в строительстве плавучего многоцелевого здания, которое будет опираться на столбы с плавучими резервуарами, поднимающими его во время наводнений. Здание будет функционировать как общественный центр, а также обеспечивать убежище во время наводнений.

Циклоны и порывы ветра

Ожидается, что по мере изменения климата значительно более частыми на Земле станут циклоны и штормы. Они могут оказывать негативное влияние на здания различным образом: сорвать крышу, повредить опоры или фундамент здания. С целью уменьшения такой угрозы жители могут строить дома круглой формы, учитывая оптимальную аэродинамическую структуру, что позволяет уменьшить силу ветра.

Немаловажную роль играет и дизайн крыши. Прочные связи между фундаментом и крышей очень важны при строительстве ветроустойчивых домов. Крыши с несколькими уклонами могут хорошо противостоять сильному ветру, а установка центральных валов снижает силу ветра и давление на крышу за счет всасывания воздуха снаружи.

Эксперты уверены, что в ходе восстановления после пандемии необходимо преодолевать социальное неравенство и одновременно инвестировать в экономическое развитие, которое принесет пользу человечеству и природе.

Сендайская рамочная программа

Сендайская рамочная программа служит глобальной основой для снижения смертности и разрушений в результате стихийных бедствий. Она была принята 187 государствами-членами ООН в японском городе Сендае на третьей Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий 18 марта 2015 года.

В программе определены семь целей: значительное снижение к 2030 году смертности в результате землетрясений, наводнений, ураганов и других стихийных бедствий; уменьшение числа пострадавших; сокращение экономических потерь; уменьшение масштабов разрушений жизненно важной инфраструктуры; увеличение к 2020 году числа стран, разработавших адекватные национальные планы по реализации стратегии сокращения рисков; расширение международного сотрудничества по оказанию помощи развивающимся странам в деле смягчения последствий природных катастроф.