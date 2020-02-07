Как выжить газетам в современных условиях – мнение главного редактора газеты «Айқын»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как сегодня выжить газетам? Своим мнением по этому вопросу поделился главный редактор газеты «Айқын» Нурмухамед Байгара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неверно утверждение о том, что технологии уничтожат газету. Если искать ответы на вопрос, как выжить газете? Во-первых, в отечественных газетах сегодня публикуются весьма весомые аналитические материалы. Во-вторых, мы уже отошли от таких традиционных тем, как казахские традиции, патриотизм и так далее. Если вы полистаете сегодняшние газеты, то увидите материалы про искусственный интеллект, 5G, об особенностях четвертой индустриализации и на многие другие интересные темы. Необходимо только, чтобы люди начали читать», - отметил главный редактор газеты «Айқын» Нурмухамед Байгара, выступая на IV Форуме создателей казахоязычного онлайн-контента QazForum-2020.

По его словам, на сегодня газеты выпускаются не один раз в неделю, как это было раньше.

«К примеру, газета «Egemen Qazaqstan» публикуется пять раз в неделю, газета «Айқын» - четыре раза в неделю. Новости по телевидению сегодня выпускаются четыре-пять раз в сутки. Может, мы по скорости и уступаем сайтам, но пытаемся придать импульс своей работе. Чтобы выжить, газетам необходимо предоставлять такой контент, которого нет у конкурентов. Главным нашим конкурентом могут быть сайты. Газеты должны освещать ежедневно происходящие в стране события с разных сторон и с глубоким анализом. Другого пути для развития газет нет. Во-вторых, газеты должны активно развивать свой цифровой контент», - добавил Нурмухамед Байгара.





Фото: aqmeshit-zhastary.kz