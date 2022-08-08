8 Августа 2022 03:33

Как выйти из списка бездействующих налогоплательщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае несвоевременного исполнения налоговых обязательств, налогоплательщики могут попасть в список налогоплательщиков, признанных бездействующими. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Бездействующими налогоплательщиками являются лица, не представившие за налоговый период по истечении одного года, после установленного Налоговым кодексом срока представления: