Как выявлять коррупционные риски

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В сервисном центре «Antikor ortalyǵy» департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области прошел обучающий семинар-тренинг для представителей учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, ответственных за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, передает МИА «Казинформ».

Офицером по особо важным делам управления превенции и добропорядочности департамента Есболом Кенжалиным даны практические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Как известно, анализ коррупционных рисков наряду с антикоррупционным мониторингом, формированием антикоррупционной культуры, соблюдением антикоррупционных стандартов и другими механизмами является одной из превентивных мер противодействия коррупции.

Согласно законодательству о противодействии коррупции внешний анализ коррупционных рисков осуществляется уполномоченным органом по противодействию коррупции. Внутренний анализ проводят сами госорганы, организации и субъекты квазигосударственного сектора в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, по результатам которого принимаются меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Практика показывает, что зачастую работа с коррупционными рисками государственными учреждениями проводится формально, проведению внутреннего анализа рисков не уделяется достаточное внимание. В связи с этим, департамент проводит системную работу по обучению сотрудников организаций, занимающихся проведением внутреннего анализа коррупционных рисков.

Также Есбол Кенжалин подчеркнул, что проведение качественного внутреннего анализа представляет собой крайне важный аспект повышения эффективности реализации мер по предупреждению коррупции. Ведь от должных навыков проведения анализа, своевременного выявления и, в последующем, устранения коррупционных рисков зависит исключение вероятности проявления коррупционных правонарушений в деятельности организаций.



