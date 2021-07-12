Как выявить финансовую пирамиду - рекомендации Агентства по финмониторингу РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу напоминает гражданам о признаках финансовой пирамиды и о том, как ее распознать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает граждан, что статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.

Хотим обратить внимание на основные признаки финансовой пирамиды:

1. Необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств.

2. Обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег.

3. Для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства.

4. Проект подается как «ноу-хау».

5. Компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков».

6. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки.

7. При внимательном изучении договора понятно, что ответственность никто не несет в случае, если что-то пойдет не так.

8. Компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко сопровождаются «громкими» лозунгами «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков» и др.

9. Отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

10. Принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.

К примеру, компания «Finiko» предлагает высокие проценты

(пункт 2), но необходимо вложить первоначальную сумму (пункт 1), предлагают пользователю покупку криптовалют CFR и иных инвестиционных инструментов (пункт 4), не имеют лицензии АРРФР (пункт 9), рекламируют себя как «автоматизированная система генерации прибыли» (пункт 6 и 8), принимает деньги исключительно в наличной форме, либо использует различные системы интернет-платежей и переводов, такие как Qiwi-кошельки, Яндекс-деньги, Easy Pay, PayPal и другие (пункт 10).

Таким образом – 7 из 10 признаков совпадают с деятельностью финансовой пирамиды.

Напомним, новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане. В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства выявлена компания «Finiko», которая активно рекламирует свою деятельность, обещая выплату высокой доходности от инвестиционной деятельности.