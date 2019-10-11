Как вывести бизнес из теневого оборота, рассказал Тимур Кулибаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев рассказал о планах по снижению нагрузки на Фонд оплаты труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается Фонда оплаты труда, у нас здесь 5 различных платежей, мы предлагаем их все свести в единый и не наращивать давление на Фонд оплаты труда, потому что те решения, которые были приняты до этого, с учетом пенсионных отчислений и т.д, могут повлечь рост расходов до 38%. Мы считаем, это даст большой импульс для того чтобы люди уходили в «серую зону», или не выходили из теневого оборота, не давая тот нормальный оборот, который мы предлагаем наладить в стране», - сказал Тимур Кулибаев на IV Форуме по защите бизнеса.

Он объяснил механизм запланированного снижения нагрузки на фонд.

Эти 3 года (освобождение микро- и МСБ от ИПН) мы предлагаем использовать для того чтобы людей вывести из «серого оборота», чтобы они встали на налоговый учет и платили налоги. Налоги должны быть понятные, простые. Мы говорим о о малом и микробизнесе и предлагаем нагрузку единого налога на Фонд оплаты труда не более 20%», - добавил спикер.

Т. Кулибаев подчеркнул, что НПП поддерживает поручение Главы государства по освобождению микро- и малого бизнеса от уплаты подоходного налога на 3 года.

«Это продуманное и выверенное решение. Вместе с тем, бизнес, получая выгоду в виде сэкономленных сумм налогов (порядка 244 млрд тенге), должен принять на себя встречные обязательства по переходу на цивилизованный формат работы. Сэкономленные деньги бизнес должен направить на установление: онлайн ККМ; pos-терминала; цифровизации учета доходов и расходов», - отметил глава Нацпалаты.

В результате, подчеркнул он, субъекты бизнеса через 3 года должны перейти на полноценный учет доходов и расходов.

«За этот период мы должны еще раз очень внимательно подойти к переформатированию специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса. Они должны быть простыми и понятными для любого предпринимателя. Мы должны сделать Налоговый кодекс понятным законом прямого действия», - заключил Т. Кулибаев.