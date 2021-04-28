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    10:48, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Как выступили казахстанские теннисисты на турнирах в Европе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как выступили казахстанские теннисисты на мужских турнирах в Европе, сообщили в Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Европе у мужчин продолжаются серии турниров. Третья неделя грунтового сезона не принесла положительных результатов казахстанцам.

    Первая ракетка нашей страны Александр Бублик не смог пройти во второй круг турнира серии ATP 250 в португальском Эшториле. В первом раунде Александр уступил испанцу Педро Мартинезу. Матч завершился со счетом 3:6; 0:6. За 53 минуты игры Бублик выполнил 6 эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил 6 двойных ошибок.

    Андрей Голубев в паре с итальянцем Андреа Вавассори проиграл в 1/8 финала турнира серии ATP 250 в Мюнхене. Остановил казахстанско-итальянский дуэт тандем из Аргентины - Гвидо Пелья и Федерико Кориа. Матч завершился со счетом 4:6; 6:3; 8:10.

    Денис Евсеев не смог пробиться во второй круг турнира серии «Челленджер» в Салинасе (Эквадор). В первом раунде казахстанец проиграл японцу Хироки Мория - 6:7 (1:7), 2:6.

    В матче, длившемся 1 час и 21 минуты, Евсеев один раз подал на вылет, реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 и совершил одну двойную ошибку.


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