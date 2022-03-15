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    19:21, 14 Март 2022 | GMT +6

    Как выступили казахстанские спортсмены на этапе Кубка мира по биатлону в Эстонии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Отепя (Эстония) завершился этап Кубка мира по биатлону. Olympic.kz представил результаты выступлений казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ».

    В заключительный день соревнований в рамках этапа состоялись две гонки: сингл-микст и смешанная эстафета.

    В сингл-миксте Казахстан представляли Галина Вишневская-Шепоренко и Александр Мухин. По итогам гонки команда Казахстана расположилась на 10 месте.

    В смешанной эстафете команда Казахстана расположилась на 20 месте отстав на один круг. Команду в соревнованиях представили Дарья Климина, Елизавета Бельченко, Данил Белецкий, Сергей Сирик.


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