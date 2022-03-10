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    01:24, 10 Март 2022 | GMT +6

    Как выступили казахстанские конькобежцы в многоборье на чемпионате мира в Норвегии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Хамаре (Норвегия) состоялся чемпионат мира по классическому и спринтерскому многоборью. Olympic.kz представил результаты команды Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    У мужчин в спринтерском многоборье выступал Денис Кузин. В итоговом протоколе он расположился на 19-м месте. В женских соревнованиях Екатерина Айдова получила дисквалификацию на дистанции 1000 метров. Из четырех забегов в зачет вошло только выступление на 500 метров.

    В классическом многоборье Надежда Морозова заняла итоговое девятое место. Дмитрий Морозов стал 15-м.


    Теги:
    Спорт Зимние виды спорта Норвегия
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