Как выступили казахстанские конькобежцы в многоборье на чемпионате мира в Норвегии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Хамаре (Норвегия) состоялся чемпионат мира по классическому и спринтерскому многоборью. Olympic.kz представил результаты команды Казахстана, передает МИА «Казинформ».

У мужчин в спринтерском многоборье выступал Денис Кузин. В итоговом протоколе он расположился на 19-м месте. В женских соревнованиях Екатерина Айдова получила дисквалификацию на дистанции 1000 метров. Из четырех забегов в зачет вошло только выступление на 500 метров.

В классическом многоборье Надежда Морозова заняла итоговое девятое место. Дмитрий Морозов стал 15-м.