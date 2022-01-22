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Как выступили казахстанские биатлонистки на этапе Кубка мира в Италии
22 Января 2022 14:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Италия в эти дни принимает этап Кубка мира по биатлону. В рамках турнира состоялись женские соревнования в индивидуальной гонке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстан в соревнованиях среди женщин представляли трое атлетов: Елизавета Бельченко, Галина Вишневская-Шепоренко и Дарья Климина.
Лучшего результата среди спортсменов добилась Бельченко, которая финишировала 27-ой. Вишневская-Шепоренко и Климина расположились 36-ой и 61-ой строчках соответственно.
Победу на соревнованиях одержала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. «Серебро» завоевала еще одна представительниц Франции Жулия Симон (+51,1). Замкнула тройку лидеров Мона Брорссон (Швеция).
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