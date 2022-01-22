Как выступили казахстанские биатлонистки на этапе Кубка мира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Италия в эти дни принимает этап Кубка мира по биатлону. В рамках турнира состоялись женские соревнования в индивидуальной гонке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан в соревнованиях среди женщин представляли трое атлетов: Елизавета Бельченко, Галина Вишневская-Шепоренко и Дарья Климина.

Лучшего результата среди спортсменов добилась Бельченко, которая финишировала 27-ой. Вишневская-Шепоренко и Климина расположились 36-ой и 61-ой строчках соответственно.

Победу на соревнованиях одержала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. «Серебро» завоевала еще одна представительниц Франции Жулия Симон (+51,1). Замкнула тройку лидеров Мона Брорссон (Швеция).