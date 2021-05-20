Новости
Как выступили казахстанцы на втором этапе Кубка мира по стрельбе из лука
20 Мая 2021 22:23
Поделиться:
ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ – Лозанна (Швейцария) продолжает принимать второй этап Кубка мира по стрельбе из лука. В некоторых дисциплинах приближается кульминация соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеФутбольный клуб «Тараз» обратился к своим болельщикам Непобежденные казахстанские боксеры оформили нокауты на вечере бокса в России Акмолинский спортсмен: как стать победителем проекта «100 новых лиц Казахстана»
Так, в скором времени участницы разыграют медали в стрельбе из классического лука среди женщин.
Представительницам команды Казахстана не удалось вклиниться в борьбу за пьедестал. До третьего круга дошла Фарида Тукебаева, проиграв за выход в следующий раунд француженке Одри Адесьом.
Алина Ильясова и Анастасия Баннова завершили борьбу во втором круге.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Футбольный клуб «Тараз» обратился к своим болельщикам
- Непобежденные казахстанские боксеры оформили нокауты на вечере бокса в России
- Акмолинский спортсмен: как стать победителем проекта «100 новых лиц Казахстана»
- Молодежные спортивные игры РК по настольному теннису: определились претенденты на медали
- Путинцева проиграла во втором раунде соревнований в Белграде
- Казахстанцы участвуют в лицензионном этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анастасия Палагутина
954-047