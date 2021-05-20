Как выступили казахстанцы на втором этапе Кубка мира по стрельбе из лука

ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ – Лозанна (Швейцария) продолжает принимать второй этап Кубка мира по стрельбе из лука. В некоторых дисциплинах приближается кульминация соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, в скором времени участницы разыграют медали в стрельбе из классического лука среди женщин.

Представительницам команды Казахстана не удалось вклиниться в борьбу за пьедестал. До третьего круга дошла Фарида Тукебаева, проиграв за выход в следующий раунд француженке Одри Адесьом.

Алина Ильясова и Анастасия Баннова завершили борьбу во втором круге.