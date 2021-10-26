Как выступили казахстанцы на ЧМ по велоспорту на треке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Рубе завершился чемпионат мира по велосипедному спорту на треке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревновании приняли участие девять казахстанских спортсменов.

Ближе к подиуму на чемпионате мира оказалась Рината Султанова, занявшая 10-е место в элиминаторе. Позже велосипедистка отметилась в другой дисциплине, показав лучший результат в квалификационном заезде омниума. Однако в основной борьбе Рината уступила сильным конкуренткам и заняла 18-е место в генеральном зачете.

В остальных видах казахстанским велосипедистам повезло меньше. Рамису Динмухаметову, Дмитрию Потапенко, Артему Захарову и Алишеру Жумакану не удалось пройти квалификационный заезд в командной гонке преследования.

В командном спринте была представлена молодая тестируемая команда: Сергей Пономарев, Андрей Чугай и Дмитрий Резанов. Спортсмены вошли в топ-10 лучших команд. Стоит отметить, что командный спринт - перспективное, но сложное направление для спринтерской сборной, совсем недавно оказавшейся в олимпийской семье.

Главные надежды спринтерского коллектива были возложены на Сергея Пономарева в кейрине. К сожалению, Сергею не удалось «дорезать» французского гонщика в дополнительном заезде и пройти в полуфинальную стадию (12 сильнейших). Сергей заехал вторым, а требовалась победа, итог – 13-е место в индивидуальном зачёте.

В гите на 1000 м Андрей Чугай остановился на 16-й позиции в индивидуальном зачёте, поднявшись на 2 позиции выше относительно прошлого чемпионата мира.