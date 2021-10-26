РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:09, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как выступили казахстанцы на ЧМ по велоспорту на треке

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Рубе завершился чемпионат мира по велосипедному спорту на треке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В соревновании приняли участие девять казахстанских спортсменов.

    Ближе к подиуму на чемпионате мира оказалась Рината Султанова, занявшая 10-е место в элиминаторе. Позже велосипедистка отметилась в другой дисциплине, показав лучший результат в квалификационном заезде омниума. Однако в основной борьбе Рината уступила сильным конкуренткам и заняла 18-е место в генеральном зачете.

    В остальных видах казахстанским велосипедистам повезло меньше. Рамису Динмухаметову, Дмитрию Потапенко, Артему Захарову и Алишеру Жумакану не удалось пройти квалификационный заезд в командной гонке преследования.

    В командном спринте была представлена молодая тестируемая команда: Сергей Пономарев, Андрей Чугай и Дмитрий Резанов. Спортсмены вошли в топ-10 лучших команд. Стоит отметить, что командный спринт - перспективное, но сложное направление для спринтерской сборной, совсем недавно оказавшейся в олимпийской семье.

    Главные надежды спринтерского коллектива были возложены на Сергея Пономарева в кейрине. К сожалению, Сергею не удалось «дорезать» французского гонщика в дополнительном заезде и пройти в полуфинальную стадию (12 сильнейших). Сергей заехал вторым, а требовалась победа, итог – 13-е место в индивидуальном зачёте.

    В гите на 1000 м Андрей Чугай остановился на 16-й позиции в индивидуальном зачёте, поднявшись на 2 позиции выше относительно прошлого чемпионата мира.

    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!