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Как выступили казахстанцы на ЧМ по греко-римской борьбе

24 Августа 2021 13:16
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Как выступили казахстанцы на ЧМ по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Уфе (Башкортостан) завершился чемпионат мира по борьбе среди юношей. Olympic.kz представил результаты казахстанцев по греко-римской борьбе, передает МИА «Казинформ».

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60 кг:

Нурсултан Базарбаев проиграл иранскому борцу в четвертьфинале.

67 кг:

Динмухамед Кошкар выиграл два боя, но уступил в 1/4 финале украинскому борцу.

72 кг:

Абдиазим Карабаев не смог одолеть венгерского борца в 1/8 финала.

82 кг:

Азимхан Абдалиев проиграл в квалификационном раунде белорусскому борцу

97 кг:

Ерзату Ерланову не удалось одолеть американского спортсмена в квалификационном раунде.


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