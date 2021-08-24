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Как выступили казахстанцы на ЧМ по греко-римской борьбе
24 Августа 2021 13:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Уфе (Башкортостан) завершился чемпионат мира по борьбе среди юношей. Olympic.kz представил результаты казахстанцев по греко-римской борьбе, передает МИА «Казинформ».
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60 кг:
Нурсултан Базарбаев проиграл иранскому борцу в четвертьфинале.
67 кг:
Динмухамед Кошкар выиграл два боя, но уступил в 1/4 финале украинскому борцу.
72 кг:
Абдиазим Карабаев не смог одолеть венгерского борца в 1/8 финала.
82 кг:
Азимхан Абдалиев проиграл в квалификационном раунде белорусскому борцу
97 кг:
Ерзату Ерланову не удалось одолеть американского спортсмена в квалификационном раунде.
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