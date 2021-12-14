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Как выступают казахстанские гандболистки на чемпионате мира
14 Декабря 2021 11:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Испания в эти дни принимает чемпионат мира по гандболу. Казахстанские гандболистки провели очередной матч в рамках мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В заключительном матче основного раунде казахстанцам предстояла встреча с командой Пуэрто-Рико. Поединок между командами завершился со счетом 30:27 (13:11, 17:16) в пользу гандболисток из Пуэрто-Рико.
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