Как выступают казахстанские гандболистки на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Испания в эти дни принимает чемпионат мира по гандболу. Казахстанские гандболистки провели очередной матч в рамках мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В заключительном матче основного раунде казахстанцам предстояла встреча с командой Пуэрто-Рико. Поединок между командами завершился со счетом 30:27 (13:11, 17:16) в пользу гандболисток из Пуэрто-Рико.