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Как выступают казахстанские фигуристы на «Чемпионате четырех континентов» в Таллине

21 Января 2022 21:53
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Как выступают казахстанские фигуристы на «Чемпионате четырех континентов» в Таллине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Таллинне (Эстония) проходит «Чемпионат четырех континентов» по фигурному катанию. Сегодня, 21 января, состоялась короткая программа в мужских соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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По ее итогам Михаил Шайдоров закрепился на восьмом промежуточном месте, набрав 75,96 балла. Диас Джиренбаев расположился на 12-й строчке - 66,92 балла.

Тройку лидеров составили Чха Чжун Хван (Южная Корея) - 98,96, Казуки Томоно (Япония) - 97,10, Као Миура - 88,37 балла.

Ранее сообщалось, что двое казахстанских спортсменов выступят на «Чемпионате четырех континентов» в Таллине.



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#Спорт   #Фигурное катание  
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