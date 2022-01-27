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Как выступают казахстанские биатлонистки на чемпионате Европы по биатлону в Германии

27 Января 2022 19:44
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Как выступают казахстанские биатлонистки на чемпионате Европы по биатлону в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Арбере (Германия) продолжается чемпионат Европы по биатлону. В рамках турнира состоялась женская индивидуальная гонка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Лучшей в составе команды Казахстана стала Дарья Климина. Она показала 25-й результат. Елизавета Бельченко финишировала 38-й, Людмила Ахатова – 49-й, Анастасия Кондратьева – 57-й.

Выиграла гонку россиянка Евгения Буртасова. Второй на финише была Алина Стримус из Молдовы. Замкнула тройку лучших Наталья Гербулатова (Россия).

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#Спорт   #Германия  
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