Как выступают казахстанские биатлонистки на чемпионате Европы по биатлону в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Арбере (Германия) продолжается чемпионат Европы по биатлону. В рамках турнира состоялась женская индивидуальная гонка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Лучшей в составе команды Казахстана стала Дарья Климина. Она показала 25-й результат. Елизавета Бельченко финишировала 38-й, Людмила Ахатова – 49-й, Анастасия Кондратьева – 57-й.

Выиграла гонку россиянка Евгения Буртасова. Второй на финише была Алина Стримус из Молдовы. Замкнула тройку лучших Наталья Гербулатова (Россия).