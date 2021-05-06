Как выступают казахстанцы на турнирах ATP, ATP Challenger и ITF по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Федерации тенниса Казахстана представили результаты матчей с участием казахстанцев за 5 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ФТК, Александр Бублик и чилиец Кристиан Гарин на турнире в Мадриде в парном разряде обыграли пятый дуэт соревнования – Раджив Рама (США)/ Джо Сэлисбери (Великобритания) со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Во втором раунде им предстоит сразиться с бельгийцами Йораном Флигеном и Сандером Жилле.

Также в парном разряде, но на турнире серии «Челленджер» в Праге, стартовал казахстанец Александр Недовесов – в тандеме с украинцем Денисом Молчановым он обыграл Оскара Отте (Германия)/Таллона Грикспура (Нидерланды) – 6:4, 6:4. И теперь в четвертьфинале казахстанско-украинская пара, сеянная под первым номером, встретится с дуэтом Марк Полманс (Австралия)/Сергей Стаховский (Украина).

В женской части турниров серии ITF борьбу в одиночных и парных разрядах продолжают три казахстанки. В Каире Жибек Куламбаева, сеянная под седьмым номером, вышла во второй раунд, разгромив Ноа Лиау А Фонг, выступающую за Нидерланды, – 6:1, 6:1. Во втором круге Жибек встретится с итальянкой Уэрго Николь Фосса, с которой в минувший уик-энд выиграла парный разряд предыдущего турнира там же в Каире.

Еще одна казахстанка, Екатерина Дмитриченко, также пробилась во второй круг каирской одиночки, сенсационно выбив на старте первую ракетку турнира и 247 ракетку планеты, бразильянку Габриэлу Се – 2:6, 7:6, 6:3. Теперь нашей Кате предстоит встреча с другой Катей - россиянкой Вишневской.

В Тунисе удачно стартовала в одиночном разряде аналогичного турнира Гозаль Айнитдинова, сеянная под вторым номером. Казахстанка взяла вверх над хозяйкой кортов Шираз Бехри в двух сетах (6:3, 6:4). За выход в четвертьфинал Гозаль поспорит с японкой Аюми Кушиши. Кроме того, Айнитдинова в Тунисе, как и Куламбаева в Каире, продолжает выступление в парном разряде. И в четверг сыграет свой четвертьфинальный матч в тандеме с белоруской Анной Кубаревой.

Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире ITF M15 в Анталье. В первом круге он одержал уверенную победу над шведом Лео Боргом – 6:2, 6:2. Путевку в четвертьфинал Тимофей оспорит с представителем Северного Марианского острова Колином Синклером.